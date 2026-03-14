Românii reușesc să mănânce alături de partenerul de viață în numere mai mari față de vecinii europeni, arată rezultatele unui studiu Bolt Food, realizat de Ipsos în cinci țări (România, Cehia, Slovacia, Ucraina și Portugalia).

În timpul săptămânii, micul dejun este un moment al zilei în care cei care trăiesc împreună se adună mai greu, indiferent de țara în care locuiesc. Astfel, prima masă a zilei este luată mai degrabă în singurătate de către toate naționalitățile incluse în studiu, campioni fiind cehii – 57% dintre ei spun că se află în această situație.

În ceea ce îi privește pe români, cei care mănâncă singuri (43%) sunt urmați îndeaproape de cei care se bucură de prima masă a zilei alături de partenerul de viață (40%). În cazul celorlalte naționalități, procentul celor care reușesc să mănânce alături de partener este între 23% (Cehia) și 37% (Portugalia).

În weekend, în schimb, cifrele se schimbă radical: cei mai mulți dintre români (60%) iau micul dejun alături de parteneri, respectiv alături de copii (34%), conducând clasamentul din acest punct de vedere, fiind urmați de cehi (52%).

Și când vine vorba de masa principală a zilei – prânzul – restul europenilor incluși în studiu mănâncă singuri într-o proporție mai mare decât românii, care rămân fideli timpului petrecut împreună cu o persoană dragă.

Astfel, în timpul săptămânii doar 29% dintre aceștia mănâncă singuri, în timp ce 38% o fac alături de partener și 17%, alături de colegi. Peste 30% dintre repondenții din celelalte naționalități stau singuri la principala masă a zilei.

În weekend, procentul românilor care mănâncă alături de parteneri urcă la 63%, cea mai mare valoare înregistrată în studiu. Urmează cehii și portughezii, cu 56%, respectiv 54%, potrivit analizei Bolt Food.

La cină, diferențele între naționalități se estompează: majoritatea repondenților declară că iau ultima masă din zi alături de partener, iar apoi, alături de copii.

„Pentru români, masa are în continuare o dimensiune profund socială, iar asta se vede inclusiv în felul în care folosesc food delivery. Nu este vorba doar despre a comanda repede, ci despre a găsi ușor o opțiune potrivită, la un preț bun, pentru momente reale din viața de zi cu zi: o cină în doi, o masă cu familia sau o comandă împărțită cu colegii. De aceea, credem că viitorul în delivery va fi câștigat de platformele care reușesc să fie relevante, accesibile și consecvente”, a declarat Alexandra Dinovici, General Manager Bolt Food România.

Dacă solitudinea sau compania unui apropiat la masă pot ține de multe aspecte sociale, precum tipul locului de muncă, tipul de program sau dimensiunea și infrastructura unui oraș, sunt și aspecte care țin strict de preferințe și alegeri. Iar în această privință, există mai multă uniformizare între repondenții din cele cinci țări.

Astfel, preferința pentru mâncarea gătită în casă este dominantă (aproape de 90%) la nivelul tuturor țărilor din studiu. Iar cu excepția cehilor, în cazul tuturor naționalităților – deci inclusiv printre români – apare un contrast interesant: aproape jumătate dintre ei admit că, dacă bugetul le-ar permite, ar alege să mănânce zilnic în oraș. 45% dintre românii chestionați susțin acest lucru.

De asemenea, 1 din 5 români și portughezi preferă deja să ia masa principală în oraș în timpul weekend-ului. Tot pentru aceste două naționalități mâncarea sănătoasă reprezintă o prioritate (86% pentru portughezi, 83% români), în timp ce repondenții cehi par a fi mai puțin preocupați de acest aspect (64%), mai indică studiul Bolt Food.

Totuși, când vine vorba de profilul de consumatori, românii sunt cumpărători pragmatici. Sunt vânători de oferte, 84% dintre ei ghidându-se după promoții, urmați îndeaproape de slovaci și portughezi. Românii sunt însă ce mai exigenți atunci când aleg să comande: 69% dintre ei verifică cu mare atenție recenziile produselor și restaurantelor, înregistrând cel mai ridicat procent dintre toate țările analizate.