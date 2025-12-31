Radu Miruță a subliniat, în prima parte a mesajului său, importanța infrastructurii militare aeriene din România și rolul pe care aceasta îl joacă în arhitectura de securitate națională și aliată. Ministrul Apărării a făcut aceste precizări la o zi după vizita desfășurată la Câmpia Turzii, într-un context regional care pune accent pe vigilență și reacție coordonată.

Oficialul a arătat că bazele aeriene din țară sunt integrate într-un sistem care permite intervenții rapide, indiferent de zona în care ar putea apărea o încălcare a spațiului aerian. În acest cadru, Câmpia Turzii și Fetești sunt menționate ca puncte-cheie, alături de alte obiective strategice, capabile să susțină misiuni de poliție aeriană și apărare colectivă.

Mesajul public al ministrului a fost formulat într-o notă descriptivă, cu accent pe capacitatea tehnică și operațională, dar și pe cooperarea cu partenerii din NATO. Declarațiile sale au venit în completarea vizitei oficiale realizate împreună cu premierul României, Ilie Bolojan, și cu premierul olandez, Dick Schoof.

În acest context, Radu Miruță a ales să transmită integral impresiile și concluziile sale printr-o postare pe Facebook, în care a detaliat atât aspectele militare, cât și dimensiunea umană a activității desfășurate de personalul din bază:

„Înainte de Anul Nou, am mers o zi alături de cei care sunt departe de casă, de familie și de oamenii dragi. Ieri am fost, împreună cu premierul României, domnul Ilie Bolojan, și cu prim-ministrul Țărilor de Jos, Dick Schoof, la Baza 71 Aeriană „General Emanoil Ionescu” de la Câmpia Turzii. Acolo, militari români, umăr la umăr cu militari olandezi, americani și, în funcție de misiuni, militari de alte naționalități, desfășoară antrenamente de zbor, pregătire operațională și exerciții tactice. În uniforme, de la distanță, toți par la fel. De aproape însă, în spatele uniformelor, fiecare are provocările lui, problemele lui, dorul lui de casă, de soție sau soț, de copii, de părinți”, a spus ministrul.

Radu Miruță a acordat un spațiu amplu în mesajul său experienței directe trăite în cadrul vizitei, insistând asupra relației dintre conducerea civilă a apărării și personalul militar. Ministrul a explicat că interacțiunea directă cu militarii are rolul de a înțelege mai bine nevoile și provocările cu care se confruntă aceștia în misiunile lor.

În postarea publicată, oficialul a descris modul în care a ales să petreacă timp alături de militari, într-un cadru informal, pentru a discuta deschis despre condițiile din bază și despre perspectivele de îmbunătățire a activității. Această abordare a fost prezentată ca parte a responsabilităților sale instituționale.

Radu Miruță a pus accent pe profesionalismul personalului român și pe modul în care acesta este perceput în cadrul cooperării internaționale. În același timp, a subliniat caracterul multinațional al misiunilor desfășurate la Câmpia Turzii, unde militari din mai multe state aliate lucrează în comun, în funcție de obiectivele stabilite.

Această dimensiune este redată în continuarea mesajului său, fără modificări față de forma publicată inițial:

„Am mers să iau masa cu ei, să îi întreb ce ar face pentru baza lor dacă ar fi miniștri ai Apărării, să le mulțumesc pentru că au ales acest drum și pentru profesionalismul de care dau dovadă. Militarii români, prin profesionalismul lor, sunt cu adevărat niște ambasadori excepționali ai României. De la Câmpia Turzii, de la Fetești și din alte puncte strategice, în câteva minute, avioanele de vânătoare pot ajunge și acționa în orice zonă în care spațiul aerian al României și al NATO ar fi încălcat. Veghează și acționează de sus, pentru ca jos sa fie un mediu sigur pentru fiecare dintre noi. Da, România este o țară sigură. Iar responsabilitatea mea este să mă asigur că acești profesioniști primesc respectul și resursele pe care le merită”.

Prin aceste afirmații, ministrul Apărării a legat direct activitatea din bazele aeriene de percepția generală asupra siguranței naționale, indicând că protejarea spațiului aerian este un proces continuu, susținut de resurse umane și logistice. Mesajul său a fost construit exclusiv în jurul ideii de responsabilitate instituțională și cooperare aliată, fără a intra în detalii operaționale sensibile.