Radu Miruță spune că există deja o lege care crește treptat vârsta de pensionare a militarilor
Ministrul Apărării Naționale, Radu Miruță, a spus că, în cazul pensiilor militarilor, nimeni nu este mai special decât altcineva. El a amintit, la B1 TV, că există deja o lege care prevede creșterea treptată a vârstei de pensionare pentru militari și pentru angajații din ordine publică. Ministrul a mai spus că este important să existe o abordare rațională în acest domeniu.
„Există astăzi o lege care creşte progresiv vârsta de pensionare la militari şi ordine publică. Pe de altă parte, trebuie să fim raţionali. Nu e nimeni mai special decât altul”, a afirmat Miruţă.
Radu Miruță anunță că vrea să reducă diferențele mari dintre pensiile militarilor care au făcut aceeași muncă, dar s-au pensionat în ani diferiți
Miruță a zis că vrea să corecteze nedreptățile din sistemul de apărare legate de pensii. El a explicat că există situații în care militari care au lucrat împreună 20–30 de ani ajung să aibă pensii foarte diferite doar pentru că s-au pensionat în ani diferiți. A spus că acest lucru nu este normal și este deranjant pentru cei afectați.
Ministrul a mai afirmat că România nu a avut, de-a lungul timpului, o regulă clară și unitară pentru calculul pensiilor militarilor. Din cauza schimbărilor făcute de diferite guverne la formulele de calcul, oameni care au făcut aceeași muncă ajung să primească pensii mult diferite, nu doar cu câteva sute de lei. El a subliniat că această situație creează multă frustrare în rândul militarilor pensionari.
Radu Miruță a mai spus că este foarte preocupat să reducă aceste diferențe, pe care le consideră nedreptăți. A precizat însă că nu toate problemele pot fi rezolvate imediat, dar crede că ele pot fi corectate treptat, în timp.
„Da, pensiile militarilor au o nedreptate. Şi eu, înainte să fiu la Ministerul Apărării, am arătat cum am luptat cu nedreptatea pentru pensiile minerilor şi ale energeticienilor care au fost rezolvate pentru o perioadă, între timpul fostul guvern le-a stricat din nou.
Nu este acceptabil, e deranjant să fi fost colegi doi oameni, 20-30 de ani, după care, dacă unul se pensionează la un an diferit de celălalt, să aibă o pensie diferită semnificativ, doar pentru că s-au pensionat într-un moment diferit de timp. România, de-a lungul timpului, nu a avut o abordare uniformă pentru pensiile militarilor.
Sunt foarte preocupat să vedem, pe cât posibil, să micşorez din diferenţele astea, care, de fapt, se măsoară în nedreptate. Oamenii au făcut acelaşi lucru, însă guverne, de-a lungul timpului, au modificat şi acel indice de corecţie şi alţi parametri din formula de calcul, încât oameni care făceau acelaşi lucru ajungeau să primească, în funcţie de momentul în care se pensionau, bani la pensie cu diferenţă semnificativă, nu-i treaba de 100-200 de lei. Şi pe oamenii din domeniul ăsta îi macină nedreptatea asta, că se văd la pensie, ştiu că au fost colegi, unii iau bani mai mulţi, unii iau bani mai puţini. Deci, pe scurt, sunt preocupat de aceste nedreptăţi”, a adăugat Miruţă.
