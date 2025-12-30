Ministrul Apărării Naționale, Radu Miruță, a spus că, în cazul pensiilor militarilor, nimeni nu este mai special decât altcineva. El a amintit, la B1 TV, că există deja o lege care prevede creșterea treptată a vârstei de pensionare pentru militari și pentru angajații din ordine publică. Ministrul a mai spus că este important să existe o abordare rațională în acest domeniu.

„Există astăzi o lege care creşte progresiv vârsta de pensionare la militari şi ordine publică. Pe de altă parte, trebuie să fim raţionali. Nu e nimeni mai special decât altul”, a afirmat Miruţă.

Miruță a zis că vrea să corecteze nedreptățile din sistemul de apărare legate de pensii. El a explicat că există situații în care militari care au lucrat împreună 20–30 de ani ajung să aibă pensii foarte diferite doar pentru că s-au pensionat în ani diferiți. A spus că acest lucru nu este normal și este deranjant pentru cei afectați.

Ministrul a mai afirmat că România nu a avut, de-a lungul timpului, o regulă clară și unitară pentru calculul pensiilor militarilor. Din cauza schimbărilor făcute de diferite guverne la formulele de calcul, oameni care au făcut aceeași muncă ajung să primească pensii mult diferite, nu doar cu câteva sute de lei. El a subliniat că această situație creează multă frustrare în rândul militarilor pensionari.

Radu Miruță a mai spus că este foarte preocupat să reducă aceste diferențe, pe care le consideră nedreptăți. A precizat însă că nu toate problemele pot fi rezolvate imediat, dar crede că ele pot fi corectate treptat, în timp.