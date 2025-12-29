Tudorel Toader consideră că soluția finală este anticipabilă și că legea va fi promulgată, publicată în Monitorul Oficial, va intra în vigoare și va produce efecte juridice. El s-a referit astfel la contextul în care se află Curtea Constituțională (CCR) în legătură cu legea care vizează pensiile procurorilor și judecătorilor.

În analiza sa, fostul judecător constituțional susține că, în esență, nu este vorba despre impactul financiar al legii. El afirmă că tema pensiilor magistraților a fost utilizată de politicieni ca subiect de campanie electorală, iar momentul actual reprezintă etapa în care aceștia trebuie să își respecte promisiunile făcute alegătorilor.

„E un blocaj procedural, fără discuţie. Dar eu exprim convingerea că acest blocaj va fi depăşit, nici nu se poate altfel, că instanţa de control constituţional va decide într-un fel sau altul. Pare că e previzibilă soluţia şi legea va fi promulgată, va fi publicată în Monitor (n.red. Monitorul Oficial), va intra în vigoare, va produce efecte juridice”, a spus Tudorel Toader la Antena 3.

Totodată, Tudorel Toader apreciază că subiectul a generat o scindare în societatea românească, în care societatea civilă a fost antagonizată și pusă în opoziție cu judecătorii. El își exprimă convingerea că instanța de contencios constituțional va respinge obiecțiile de neconstituționalitate. Această soluție ar putea fi determinată atât de evaluarea cadrului juridic, cât și de presiunile existente, inclusiv cele legate de Planul Național de Redresare și Reziliență, deși acesta nu poate impune obligații care să depășească limitele Constituției.

„În final, nu e vorba de bani, e vorba despre altceva. E vorba despre o scindare în societatea românească, prin care societatea civilă a fost antagonizată, opusă judecătorilor. Eu îndrăznesc să cred că instanţa de contencios constituţional va respinge obiecţiile de neconstituţionalitate, dar nu pentru că legea este constituţională, pentru că şi pentru că, sigur, s-a creat această presiune, PNRR-ul, deşi nu poţi să stabileşti obligaţii prin PNRR care să-ţi exceadă cadrului constituţional. E adevărat că politicienii au făcut din tema asta o temă de campanie. Acum a venit perioada în care trebuie să-şi împlinească promisiunile”, a mai spus fostul judecător constituţional.

Fostul judecător a subliniat că tema pensiilor magistraților a fost transformată într-un subiect politic, iar perioada actuală este una în care clasa politică trebuie să își îndeplinească angajamentele asumate public. El a amintit și de experiența sa din perioada în care activa la Curtea Constituțională, arătând că deciziile nu pot fi influențate de proteste sau presiuni publice, ci trebuie luate exclusiv prin raportare la valorile constituționale.

„Era o perioadă în care decideam cu protestatarii la poarta Curţii Constituţionale. Judecătorul constituţional decide prin raportare la valorile constituţionale, nu la ce vrea X sau Y, nu ce solicită protestatari sau altcineva”, a completat Toader.

În același timp, procesul de soluționare a sesizării este în continuare întârziat. Președinta Curții Constituționale, Simina Tănăsescu, a anunțat că nici luni nu a putut fi întrunit cvorumul necesar pentru ca judecătorii CCR să poată lua o decizie asupra sesizării formulate de Înalta Curte de Casație și Justiție privind legea pensiilor magistraților. Următorul termen de judecată a fost stabilit pentru data de 16 ianuarie, la ora 10.00, aceasta fiind a treia amânare a discuțiilor referitoare la legea care modifică condițiile de pensionare ale magistraților.