Gheorghe Piperea afirmă că tergiversarea soluționării sesizării de neconstituționalitate formulate de Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ) are o consecință juridică majoră. În opinia sa, dacă deliberarea este împinsă dincolo de 16 ianuarie 2026, legea privind pensiile speciale ale magistraților devine deja retroactivă.

Chiar și în scenariul în care Curtea Constituțională a României ar respinge sesizarea, magistrații afectați ar putea ridica excepții de neconstituționalitate tocmai pe motiv de retroactivitate.

Avocatul descrie un conflict deschis între taberele din interiorul Curții, pe care îl consideră revelator pentru dependența politică a judecătorilor constituționali. Piperea vorbește despre un joc între o minoritate de patru judecători propuși de PSD și o majoritate formată din judecători numiți de alte forțe politice și de foști sau actuali președinți ai României.

În această logică, susține el, dacă presa vorbește despre „judecători PSD”, atunci este legitim să se vorbească și despre „judecători PNL-USR-UDMR”, situație pe care o califică drept extrem de gravă pentru funcționarea Curții.

„S-a mai amânat o dată soluționarea sesizării de neconstituționalitate formulată de ÎCCJ contra legii „pensiilor speciale” ale magistraților. Devine un circ de tip ueropean, dar consecința faptului că soluția este amânată dincolo de 16 ianuarie 2026 este că legea devine, deja, retroactivă. Chiar dacă CCR va respinge sesizarea, magistrații afectați de lege vor putea ataca legea cu excepții de neconstuționalitate, pe motiv de retroactivitate. Pe de altă parte, jocul minoritate (4 judecători aleși de Parlament la propunerea PSD) versus majoritate (2 judecători aleși la propunerea celorlalți, 3 numiți de Iohannis, respectiv, Dan) devoalează o realitate cruntă, pe care unii dintre noi am acuzat-o încă de la anularea alegerilor: Judecătorii de la CCR sunt dependenți de politică și politicieni, plus serviciile secrete, plus oengeurile globalist – progresiste! Judecătorii de azi de la CCR nu sunt independenți și nici imparțiali. Dacă e valabilă aserțiunea presei “pro-europene” că judecătorii minoritari de la CCR sunt „judecători PSD”, atunci e valabilă și aserțiunea inversă: majoritarii sunt judecători PNL-USR-UDMR. Și e grav de tot”, spune avocatul.

Gheorghe Piperea afirmă că această polarizare arată o realitate pe care unii au semnalat-o încă de la anularea alegerilor: judecătorii CCR ar fi dependenți de politică, de politicieni, de serviciile secrete și de influența unor organizații nonguvernamentale cu agendă globalist-progresistă.

În opinia sa, actuala componență a Curții nu mai poate fi considerată nici independentă, nici imparțială, iar legea nu oferă mecanisme reale de revocare în caz de dependență sau parțialitate.

Avocatul avertizează că efectele nu se opresc la nivel teoretic. Magistrații și serviciul public al justiției sunt împinși într-o stare de haos și incertitudine, într-un moment în care încrederea publică în justiție este, potrivit lui, la cel mai scăzut nivel din ultimii 36 de ani.

„Nu numai că legea nu prevede mecanisme de revocare pentru dependență și parțialitate… Practic, cu asemenea polarizare politică, CCR nu poate fi ceea ce îi impune Constituția: gardian al statului de drept, al drepturilor și libertăților individuale și al democrației. Mai e ceva extrem de grav: magistrații și, implicit, serviciul public al justiției, sunt azvârliți în haos și incertitudine, într-un moment de răscruce pentru democrație, când încrederea în justiție este la cel mai jos nivel din ultimii 36 de ani. Nu e exclus ca, din nou, să avem „parte” de un nou protest în justiție, care să paralizeze sistemul și să neutralizeze șansele dreptății, valoare de care vorbește Constituția, la art.1 alin.3. Cine se joacă în așa hal cu fundamentele democrației și societății este pur și simplu iresponsabil”, spune avocatul Gheorghe Piperea.

Curtea Constituțională a anunțat oficial că va continua deliberările pe 16 ianuarie, de la ora 10:00, asupra proiectului Guvernului Ilie Bolojan privind reforma pensiilor magistraților.

Este a treia amânare consecutivă a unei decizii în acest caz. Potrivit unor surse din interiorul Curții, la ultima ședință nu s-au prezentat cei patru judecători propuși de PSD, care au părăsit dezbaterile atât duminică, cât și luni.