Patru judecători ai Curții Constituționale (CCR) au susținut, într-un comunicat comun, că situația tensionată creată în jurul dosarului privind pensiile de serviciu ale magistraților nu poate fi calificată drept un simplu incident procedural, ci reprezintă consecința directă a nerespectării legii de către conducerea Curții.

Documentul este asumat de Cristian Deliorga, Gheorghe Stan, Bogdan Licu și Mihai Busuioc (cei patru judecători propuși de PSD) și apare ca reacție la declarațiile publice ale președintei CCR, precum și la modul în care a fost explicată public amânarea deliberărilor în acest dosar sensibil.

Cei patru judecători au arătat că prezentarea oficială a situației a omis aspecte esențiale legate de procedura internă și de deciziile luate la nivelul conducerii Curții, ceea ce a generat confuzie și a indus ideea unui blocaj artificial provocat de o parte dintre membrii plenului.

Potrivit comunicatului, sesizarea Înaltei Curți de Casație și Justiție privind obiecția de neconstituționalitate a legii pensiilor magistraților a fost înregistrată vineri, 5 decembrie 2025, la ora 14.45.

În aceeași zi, președintele Curții s-ar fi desemnat judecător-raportor și ar fi stabilit termenul de judecată pentru 10 decembrie, la mai puțin de trei zile lucrătoare de la înregistrarea dosarului.

Judecătorii semnatari au apreciat că această accelerare extremă a procedurii a fost fără precedent în jurisprudența Curții Constituționale, mai ales într-un dosar cu impact major asupra statutului magistraților și asupra unei jurisprudențe consolidate în materie de pensii de serviciu.

În opinia lor, graba cu care a fost fixat termenul a constituit primul semnal al unei abordări atipice și discutabile.

La termenul din 10 decembrie, cauza nu a putut fi soluționată, întrucât raportul întocmit a fost considerat incomplet. Dosarul a fost amânat, însă noul termen a fost stabilit pentru 28 decembrie 2025, o zi de duminică. Judecătorii au subliniat că și această decizie a fost lipsită de precedent în procedura de soluționare a obiecțiilor de neconstituționalitate.

Aceștia au arătat că, în ședința din 10 decembrie, s-a solicitat amânarea cauzei pentru o zi din luna ianuarie, în linie cu soluția adoptată pentru toate celelalte dosare aflate pe rolul Curții. Toate celelalte cauze ar fi fost programate pentru 22 ianuarie 2026, însă dosarul privind pensiile magistraților a fost menținut pe un calendar accelerat, fără o justificare clară.

Potrivit comunicatului, această diferență de tratament ar afecta calitatea deliberării într-un dosar complex, care presupune analiza unor critici multiple de neconstituționalitate și raportarea la o jurisprudență națională și europeană bogată.

Momentul decisiv ar fi avut loc în ședința de deliberări din 28 decembrie 2025. În baza art. 58 alin. (3) din Legea nr. 47/1992, un judecător ar fi solicitat întreruperea deliberării pentru o mai bună studiere a problemelor ridicate, cerere la care s-ar fi raliat alți trei judecători. Textul de lege prevede explicit că, într-o asemenea situație, pronunțarea trebuie amânată pentru o altă dată.

Judecătorii au explicat că solicitarea avea un motiv de fond. Aceștia au cerut obținerea unui punct de vedere al Guvernului care să clarifice dacă legea modifică anumite elemente ale pensiei de serviciu sau dacă, în realitate, abrogă efectiv acest drept al magistraților, consacrat printr-o jurisprudență constantă a CCR. De asemenea, s-a cerut completarea raportului pentru a clarifica soluțiile propuse la fiecare critică de neconstituționalitate formulată de ÎCCJ.

Conform comunicatului, cererea formulată în baza unor dispoziții legale imperative ar fi fost ignorată de conducerea Curții, care ar fi refuzat, fără justificare, să aplice prevederile legii și să fixeze un nou termen de soluționare.

În aceste condiții, cei patru judecători au părăsit sala de ședință, ceea ce a dus la lipsa cvorumului necesar funcționării plenului CCR. Aceștia au precizat că au depus imediat o cerere scrisă la cabinetul președintei Curții, prin care au reiterat solicitarea de respectare a dispozițiilor legale.

Ulterior, judecătorii au fost informați că a fost stabilit un nou termen pentru 29 decembrie 2025. Ei au explicat că absența lor de la această ședință nu a reprezentat un act de blocaj, ci o decizie legată de respectarea regulilor de funcționare și a cadrului legal. Participarea la o ședință convocată de la o zi la alta ar fi însemnat, în opinia lor, acceptarea unei proceduri neconforme cu legea și regulamentul Curții.