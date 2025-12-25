Adoptarea unei inițiative legislative care modifică articolul 666 din Codul de procedură civilă va duce la scurtarea duratei unui număr semnificativ de procese și la degrevarea instanțelor de un volum considerabil de dosare. Anunțul a fost făcut de senatorul PSD Robert Cazanciuc, fost ministru al Justiției, după ce proiectul său a fost votat, miercuri, în Camera Deputaților, cu o largă majoritate, obținând 259 de voturi pentru.

Legea urmează să fie trimisă la promulgare, urmând să producă efecte directe în activitatea instanțelor civile.

Potrivit lui Robert Cazanciuc, măsura reprezintă un pas important pentru buna funcționare a justiției, în beneficiul cetățenilor, al magistraților și al clasei politice deopotrivă, întrucât justiția trebuie să funcționeze ca un serviciu public aflat exclusiv în slujba societății.

El a subliniat pe pagina sa de Facebook că inițiativa răspunde unor probleme structurale vechi ale sistemului judiciar, semnalate constant de practicienii dreptului.

Senatorul PSD a explicat că, în prezent, chiar și după pronunțarea unei hotărâri judecătorești definitive, creditorul este obligat să parcurgă pași suplimentari pentru a obține executarea silită.

Mai exact, deși hotărârea are deja putere executorie, executorul judecătoresc trebuie să solicite aprobarea unui alt judecător pentru a începe executarea. În opinia sa, acest mecanism generează o verificare dublă, lipsită de eficiență, care supraaglomerează instanțele și prelungește nejustificat durata proceselor civile.

Datele invocate arată amploarea problemei: pe rolul instanțelor se aflau, în acest an, aproximativ 3,5 milioane de dosare, dintre care circa un milion erau la judecătorii, iar jumătate vizau procedura de încuviințare a executării silite.

Eliminarea acestei etape redundante va permite degrevarea instanțelor de un volum mare de muncă administrativă, creând premisele unei justiții mai rapide și mai previzibile pentru cetățeni și mediul economic.

„Durata unui număr semnificativ de procese va fi scurtată, iar instanțele vor fi degrevate de un volum uriaș de dosare, în urma adoptării, astăzi, în Camera Deputaților, a inițiativei mele de modificare a articolului 666 din Codului de procedură civilă. Votată cu largă majoritate (259 voturi pentru), legea merge la promulgare. Este o veste bună care ar trebui să îi bucure pe toți cei care, astăzi, sunt preocupați de bunul mers al justiției, magistrați și politicieni deopotrivă, ca serviciu public vocațional aflat doar în slujba cetățeanului. Propunerea mea legislativă elimină practic o procedură care crește durata proceselor si încarcă inutil activitatea judecătoriilor, în condițiile în care pe rolul instanțelor se aflau, anul acesta, 3,5 milioane de dosare, din care 1 milion erau la judecătorii, iar jumătate vizau procedura de încuviințare a executării silite. Actualul mecanism de încuviințare a executării silite presupune că, după pronunțarea unei hotărâri judecătorești definitive, creditorul trebuie să solicite unui executor judecătoresc punerea în aplicare a hotărârii. Însă executorul este obligat, la rândul său, să ceară aprobarea unui alt judecător pentru începerea executării, deși hotărârea este deja învestită cu putere executorie. Exista, astfel, o verificare dublă, fără sens, care supraaglomerează instanțele și prelungește durata proceselor civile. Propunerea legislativă elimină această redundanță, eliberând instanțele de un volum considerabil de muncă inutilă. Astfel, vom putea concentra resursele acolo unde este cu adevărat nevoie, oferind cetățenilor un sistem de justiție mai rapid, mai eficient și mai accesibil”, a scris Robert Cazanciuc pe pagina sa de socializare.

Robert Cazanciuc a mulțumit colegilor parlamentari care au susținut proiectul, precum și senatorului Daniel Fenechiu, coinițiator al inițiativei, și președintelui Uniunii Naționale a Barourilor din România, Traian Briciu, pentru contribuția academică la redactarea legii.

Totodată, el a formulat mai multe recomandări pentru viitoarele grupuri de lucru din domeniul justiției. Cazanciuc a subliniat importanța identificării, selecției și promovării unor resurse umane cu vocație pentru magistratură, bine pregătite profesional, capabile să își exercite atribuțiile cu independență și să aplice legea pe baza probelor și a propriei conștiințe.

Totodată, Robert Cazanciuc a evidențiat necesitatea accelerării informatizării sistemului judiciar și a dezvoltării infrastructurii prin continuarea investițiilor, menționând că este așteptată deblocarea, de către Guvern, a finanțării pentru proiectul Cartierului Justiției, conform legislației adoptate de Parlament.

În același timp, a atras atenția asupra nevoii de degrevare a instanțelor prin eliminarea așa-numitului balast judiciar, respectiv a cauzelor care nu ar trebui să ajungă pe rolul instanțelor sau a dosarelor repetitive, fie prin intervenții legislative, fie prin utilizarea metodelor alternative de soluționare a litigiilor, precum medierea și arbitrajul.