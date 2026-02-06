DNA a anunțat vineri că procurorii Secției de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție au dispus punerea în mișcare a acțiunii penale și luarea măsurii controlului judiciar pe cauțiune față de Robert Sorin Negoiță, începând cu data de 5 februarie 2026.

Primarul Sectorului 3 este cercetat pentru infracțiunile de abuz în serviciu, în forma obținerii pentru sine sau pentru altul a unui folos necuvenit. Acesta are termen de 10 zile pentru a depune cauțiunea în valoare de 800.000 de lei, sumă ce va fi consemnată pe numele său, la dispoziția DNA.

Potrivit anchetatorilor, în vara anului 2025, Robert Negoiță ar fi dispus construirea și asfaltarea unei străzi de legătură între Șoseaua Industriilor și strada Soldat Ghețu Anghel, pe un teren aflat în proprietatea unei societăți private, fără a exista documentația legală necesară unei investiții publice și fără autorizațiile obligatorii.

”În vara anului 2025, inculpatul Negoiţă Robert Sorin, în calitate de primar al Sectorului 3, şi-ar fi exercitat atribuţiile de serviciu cu încălcarea prevederilor legale, dispunând construirea şi asfaltarea unei străzi de legătură situate în Sectorul 3 (…) pe un teren aflat în proprietatea privată a societăţii S.C. Future Business Ideas S.R.L., fără a exista documentaţie legală necesară pentru realizarea unei investiţii publice şi fără a exista autorizaţiile şi avizele obligatorii pentru executarea lucrărilor de construire”, arată DNA.

Procurorii susțin că, prin aceste demersuri, ar fi fost produs un prejudiciu de peste 902.000 de lei, reprezentând costurile materialelor, resurselor umane și utilajelor folosite, concomitent cu obținerea unui folos necuvenit pentru societatea proprietară a terenului.

Ancheta DNA mai arată că, în perioada noiembrie 2017 – decembrie 2025, primarul ar fi dispus efectuarea unor lucrări de reparații, construire și modernizare a infrastructurii rutiere pe 11 străzi din Sectorul 3, fără documentațiile legale necesare.

”Totodată, lucrările ar fi fost realizate fără obţinerea avizelor obligatorii, inclusiv a celor emise de operatorul reţelei de gaze (Transgaz), pentru intervenţii efectuate deasupra conductelor de transport gaze sau în zonele de protecţie ale acestora”, mai precizează DNA.

Potrivit procurorilor, aceste intervenții ar fi generat nu doar prejudicii financiare, ci și un risc semnificativ pentru siguranța locuitorilor, prin posibilitatea afectării conductelor de gaze, pe fondul traficului greu desfășurat pe drumurile construite în aceste condiții.

În același dosar, DNA a dispus continuarea urmăririi penale față de mai mulți funcționari din cadrul Primăriei Sectorului 3, dar și față de administratorul societății S.C. Future Business Ideas S.R.L., aceștia fiind cercetați pentru complicitate la abuz în serviciu.

Procurorii susțin că o parte dintre aceștia ar fi întocmit și semnat documente administrative care au stat la baza executării lucrărilor fără respectarea cadrului legal.

Pe perioada controlului judiciar, Robert Negoiță are obligația de a se prezenta ori de câte ori este chemat de organele de urmărire penală, de a nu părăsi teritoriul României fără acordul DNA și de a nu comunica, direct sau indirect, cu persoanele menționate în ordonanța de dispunere a măsurii.

Totodată, acesta nu are voie să se deplaseze la sediul Primăriei Sectorului 3 și nu poate exercita funcția de primar pe durata măsurii preventive.

Procurorii i-au atras atenția că nerespectarea obligațiilor poate duce la înlocuirea controlului judiciar cu arest la domiciliu sau arest preventiv.

DNA: urmărirea penală nu încalcă prezumția de nevinovăție