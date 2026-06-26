Ciprian Ciucu demisionează de la conducerea PNL Sector 6. Renunță și la candidatura pentru funcția de prim-vicepreședinte al partidului

Primarul Sectorului 6, Ciprian Ciucu, și-a anunțat demisia de la conducerea PNL Sector 6 București și retragerea din cursa pentru funcția de prim-vicepreședinte al Partidului Național Liberal. Decizia vine în contextul dosarului instrumentat de Direcția Națională Anticorupție (DNA), în care edilul este cercetat sub control judiciar.

Miercuri, instanța a respins solicitarea acestuia de revocare a măsurii controlului judiciar. Deși poate continua să își exercite atribuțiile de primar, Ciprian Ciucu trebuie să respecte obligațiile stabilite de procurori, printre care prezentarea la organul de urmărire penală ori de câte ori este chemat, informarea cu privire la schimbarea domiciliului și respectarea limitelor teritoriale impuse, cu excepția situațiilor în care primește acordul organului judiciar competent.

Potrivit procurorilor anticorupție, în perioada noiembrie-decembrie 2025, Ciprian Ciucu ar fi beneficiat de servicii de publicitate și consultanță electorală în campania pentru alegerile locale, în schimbul eliberării unei autorizații de construire pentru un complex rezidențial din București.

Edilul respinge acuzațiile și susține că nu a avut nicio implicare în faptele investigate.

„Se pare că niște persoane s-au folosit de numele meu și s-ar fi cerut niște sume în numele meu în campania electorală de anul trecut”, a declarat Ciprian Ciucu.

Înaintea Congresului PNL, Ciprian Ciucu a anunțat că nu va mai candida pentru funcția de prim-vicepreședinte al partidului, explicând că nu dorește ca situația sa juridică să afecteze imaginea formațiunii.

„Partidul Naţional Liberal va avea mâine (n.r. – duminică, 21 iunie) un congres esențial pentru direcția în care merge România pe termen mediu și lung. Am primit propunerea din partea colegilor mei de a candida pentru poziția de Prim-vicepreședinte al PNL, fiind asigurat de o largă susținere din partea lor. Din cauza dosarului deschis săptămâna aceasta pe numele meu, nu vreau să îi pun în situația de a avea un Prim-vicepreședinte urmărit penal. PNL trebuie să aibă o conduită ireproșabilă pentru a recâștiga încrederea românilor și să nu i se arunce permanent în față situația mea. Știm cum fac ei. Am convingerea că este o decizie corectă față de colegii mei! Este o decizie corectă pe termen lung, este decizia mea. Pentru că pleacă pe un nou drum și pentru urmează o luptă grea cu PSD și cu sistemul, PNL trebuie să dețină avantajul moral! Acum nu trebuie să fie despre persoana mea și despre ceea mi s-ar cuveni mie în urma acestor ani de muncă, ci despre lupta care va urma. Partidul nostru are în continuare multe resurse de competență și integritate pe care să le aducă în lupta pentru România!”, a transmis Ciprian Ciucu pe pagina sa de Facebook.

Primarul Sectorului 6 a precizat că, în perioada următoare, își va concentra activitatea asupra administrației locale și a proiectelor pentru București, afirmând că are încredere că își va putea demonstra nevinovăția în justiție.

„În ceea ce mă privește, în viața publică mă voi dedica exclusiv serviciului public în slujba bucureștenilor. Am prea multe de făcut pentru a pune orașul la punct iar timpul este scurt. Nu, nu mă las, nu o luați așa! Doar mă repliez pentru pentru a rezista cu demnitate împotriva a ceea ce este orchestrat împotriva mea. Dar am încredere în justiție. Vă mulțumesc din suflet pentru sprijinul pe care mi l-ați acordat în mediul on-line și pe stradă! Să știți că a contat mult pentru mine în această perioadă grea! Strângeți rândurile în jurul lui Ilie Bolojan! Sus inima colegi liberali, sus inima România!”, a mai scris Ciprian Ciucu.

Demisia de la conducerea PNL Sector 6 și retragerea din competiția internă pentru o funcție de conducere vin într-un moment sensibil pentru Partidul Național Liberal, în contextul reorganizării formațiunii și al pregătirii următoarelor etape politice.