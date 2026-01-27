Executorul judecătoresc poate ajunge, în anumite condiții, la domiciliul debitorului pentru a inventaria bunurile mobile, însă această etapă este strict reglementată de lege și diferă în funcție de situația concretă a fiecărui caz. Avocatul Adrian Cuculis a explicat contextul pornind de la o întrebare frecventă primită din partea celor care se confruntă cu executarea silită și care doresc să știe dacă există riscul unei vizite la ușă din partea executorului.

„Da, în mod normal, executorul judecătoresc poate să se propună spre a veni la voi la imobil, respectiv în domiciliile voastre, să inventarieze bunurile mobile. Nu știu, cărțile din biblioteca din spate, calculatorul la care lucrați și așa mai departe”, a explicat avocatul Adrian Cuculis.

În același timp, avocatul a subliniat că nu toate bunurile pot face obiectul unei astfel de inventarieri sau al unei eventuale executări, existând numeroase excepții prevăzute expres de lege, în special în cazul bunurilor indispensabile activității profesionale.

„Dar atenție, sunt o groază de situații diferite, pentru că nu pot fi ridicate, spre exemplu, bunurile care sunt necesare funcționării unui PFA sau nu pot fi ridicate anumite bunuri, au imunitate la executare”, a precizat avocatul.

Analiza se referă în mod special la situațiile uzuale, precum creditele bancare sau creanțele puse în executare silită, unde, în anumite condiții, executorul judecătoresc poate iniția demersuri pentru identificarea bunurilor debitorului, chiar dacă această practică nu este una frecvent întâlnită.

Executorul judecătoresc nu are un drept discreționar de a pătrunde în locuința unei persoane, iar accesul forțat este posibil doar cu o încuviințare expresă a instanței de judecată, procedură comparabilă, sub anumite aspecte, cu cea a unei percheziții. Avocatul a detaliat diferențele dintre situațiile în care debitorul permite accesul și cele în care acesta îl refuză.

„Poate să vină la ușă la voi și să vă solicite să inventarieze bunurile pe care le aveți, situații puțin cunoscute de către cei care sunt executați silit, pentru că acești executori nu prea procedează de asemenea manieră, dar sunt situații, adică le cunosc și eu, le-am și contestat în instanță”, a arătat avocatul Adrian Cuculis.

În cazul în care accesul este refuzat, legea permite continuarea procedurii doar cu autorizarea instanței, iar lipsa acesteia poate genera nereguli grave, inclusiv cu potențiale implicații penale.

„Dacă nu îi permiteți accesul, poate să ia, bineînțeles, o încuviințare, să intre precum ar intra, să spunem așa, poliția în cazul unei percheziții, la 6 dimineața și să inventarieze bunurile, dar atenție, doar cu încuviințarea instanței de judecată poate să facă un asemenea lucru, pentru că asta înseamnă cumva că se suprapune, dacă vreți, noțiunea unei percheziții”, a explicat Cuculis.

Avocatul a atras atenția asupra faptului că executorul judecătoresc nu poate ridica bunurile în această etapă, ci doar le poate inventaria, urmând ca eventualele măsuri de sechestru sau valorificare să fie dispuse ulterior, în cadrul legal.

„Este procedural, la fel ca la un mandat de percheziție, trebuie să aibă hotărâre judecătorească, să o puteți verifica, să vedeți dacă într-adevăr a fost emisă și, bineînțeles, el nu are voie să ridice nimic, ci doar să le inventarieze și de abia ulterior să le sechestreze și de abia ulterior, bineînțeles, să le pună în executare silită”, a subliniat avocatul.

În analiza sa, Adrian Cuculis a amintit și cazuri concrete din practică, în care procedurile de executare au fost contestate cu succes în instanță, subliniind importanța controlului judecătoresc asupra actelor întocmite de executorul judecătoresc.

„Sunt situații în care, bineînțeles, bunurile sunt și ridicate, a se vedea cazul, și știți foarte bine, Loredana Chivu, care pur și simplu a trecut printr-o procedură de executare silită îngrozitoare. Procesul s-a terminat, a câștigat”, a arătat el.

Potrivit acestuia, nici executorul, nici creditorul și nici debitorul nu pot stabili legalitatea unei executări silite, această competență revenind exclusiv instanței de judecată.

„Ceea ce vă spun de ani de zile este că nu executorul, nu voi în calitate de debitor, nimeni altcineva, nu poate să constate dacă o anumită executare silită este legală sau nu este legală decât instanța de judecată”, a declarat avocatul.

Adrian Cuculis a explicat și drepturile debitorului în timpul procedurii, inclusiv posibilitatea de a fi asistat de un avocat și de a contesta actele de executare, chiar și în situațiile în care accesul la domiciliu este realizat cu autorizație.