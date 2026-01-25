Mulți proprietari cred, în mod eronat, că plata întreținerii este o opțiune, iar neplata poate fi folosită ca formă de protest. Aceasta este o concepție periculoasă, care poate avea consecințe reale, inclusiv penalități și executare silită.

Conform avocatului Gelu Pușcaș, specialist în dreptul asociațiilor de proprietari, lista de întreținere nu reprezintă „o listă de dorințe” – ea reflectă cheltuielile reale ale asociației pentru o lună, inclusiv:

consumul de apă, energie și căldură

reparații și întreținere

salarii și indemnizații

servicii precum curățenia, paza, liftul sau iluminatul

fonduri legale constituite

Refuzul de a plăti întreținerea nu poate fi considerat o contestație. Pentru ca o obiecție să fie validă, ea trebuie formulată în scris și în termenul prevăzut de lege, conform procedurilor stabilite de Legea 196/2018. Simplul refuz de plată nu produce efecte juridice favorabile proprietarului.

Motivul nemulțumirii – fie că este legat de administrator, președinte sau de suma înscrisă – nu exonerează proprietarul de obligația de plată, deoarece beneficiile serviciilor și utilităților consumate rămân.

Sumele neachitate într-o lună se adaugă la restanțele din luna următoare. Dacă Adunarea Generală a stabilit penalități, acestea pot ajunge la 0,2% pe zi, însă nu pot depăși valoarea debitului restant.

Exemplu: o datorie de 200 lei poate genera penalități maxime de 200 lei.

De asemenea, încercarea de a plăti „doar ce consider eu corect” – eliminând salarii sau servicii – nu suspendă obligația legală. Diferența devine restanță și poate genera penalități. În instanță, expertul contabil va consemna simplu restanța și penalitățile aferente, fără a analiza preferințele proprietarului.

Avocatul Gelu Pușcaș subliniază că proprietarul are la dispoziție metode legale pentru a-și apăra drepturile:

verificarea documentelor financiar-contabile ale asociației,

contestarea listei de plată în termenele legale,

acțiune în instanță pentru recalcularea sau anularea sumelor nejustificate.

Orice altă practică – neplata sau plata parțială „după cum consider” – nu mai ține de drept, ci de un comportament riscant, cu consecințe reale:

penalități de întârziere,

înscrierea ipotecii legale la OCPI,

acțiuni în instanță,

cheltuieli suplimentare cu notificări, avocați, experți și executori,

poprire pe venit sau chiar vânzarea apartamentului la licitație.