Poți să schimbi yala de la ușă dacă ești chiriaș? Mulți se întreabă asta când închiriază o locuință. Este legal să faci asta și, dacă da, în ce condiții? Când te muți într-o locuință închiriată, este normal să ai întrebări. Uneori, după semnarea contractului de închiriere, chiriașul vrea să facă unele modificări sau să aibă anumite drepturi suplimentare. Legea spune clar că majoritatea schimbărilor trebuie discutate și aprobate de proprietar.

Una dintre aceste schimbări este legată de yala de la ușa principală. Poți să o schimbi fără să anunți proprietarul? Legea nr. 287/2009 din Codul Civil spune că, ca chiriaș, ai dreptul:

să primești locuința într-o stare bună, gata de locuit;

să folosești locuința fără deranj;

să-ți protejezi intimitatea și viața privată;

să soliciți reparații majore dacă este nevoie.

Proprietarul nu are voie să intre în casă fără acordul tău sau fără un motiv întemeiat. Totuși, legea nu spune clar dacă poți să schimbi yala. Deși schimbarea yalei poate fi o măsură de siguranță, este considerată tot o modificare a locuinței și, prin urmare, trebuie să informezi proprietarul înainte de a face acest lucru.

Chiriașii au câteva reguli de respectat, potrivit legii. Poți să personalizezi locuința închiriată, dar doar în anumite limite.

Ce poți face:

monta perdele sau draperii;

schimba lustrele sau monta rafturi ușoare;

folosi elemente decorative temporare, cum ar fi autocolante sau tapet;

înlocui sau aduce aparate electrocasnice și piese de mobilă, fără a strica mobilierul existent;

monta tablouri, oglinzi sau cuiere, de preferat cu acordul proprietarului.

Ce NU poți face fără aprobare:

schimbări permanente în structură sau instalații (ex: aer condiționat, centrală, hotă cu evacuare);

găurirea pereților fără acord;

aruncarea sau vânzarea mobilierului din casă.

Când pleci din chirie, locuința trebuie să fie ca la început, cu toate obiectele existente. Animalele de companie nu sunt interzise prin lege, dar proprietarul poate impune reguli sau condiții.