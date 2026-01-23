Ilie Bolojan a explicat că modul actual de stabilire a impozitului pe locuințe pornește de la indicatori vechi, construiți pe baze contabile, care nu mai corespund valorilor reale din piața imobiliară. Potrivit premierului, aceste formule au fost ajustate de-a lungul timpului prin coeficienți și procente diferite, în funcție de localitate și zonă, însă nu mai oferă o imagine corectă asupra valorii proprietăților.

Șeful Guvernului a subliniat că diferențele dintre valoarea fiscală și cea de piață au devenit tot mai mari, atât în marile orașe, cât și în zonele rurale. Această discrepanță a generat un sistem greu de justificat din punct de vedere economic și administrativ, motiv pentru care autoritățile lucrează la un nou mecanism de calcul.

În acest context, Ilie Bolojan a anunțat dezvoltarea unui soft național care va integra datele reale din tranzacțiile imobiliare realizate în România. Sistemul este realizat la Ministerul de Finanțe, într-un parteneriat cu Banca Mondială, și are ca obiectiv central determinarea valorii de piață a imobilelor, diferențiat pe zone și localități.

„Calcul în care impozitul pe proprietate să se facă la valoarea de piață. Noi am rămas cu niște indicatori vechi, în care valoarea era una de tip contabil, definită, după care s-au aplicat diferite procente, în funcție de localitate, funcție de zona localității și așa mai departe. Anul acesta am încercat să venim cu o formulă care să se apropie de valoarea de piață medie din România. În momentul în care acest soft, care este în lucru la Ministerul de Finanțe, printr-o colaborare cu Banca Mondială, va fi finalizat în acest an, el primește date din piață. Toate tranzacțiile care se fac în România trebuie comunicate într-un sistem, în așa fel încât, din sutele de mii de tranzacții care se fac într-un an de zile, să determine valoarea de piață a unor imobile în zona Militari, în București sau într-un cartier din Timișoara sau din Iași, așa mai departe, sau într-o comună din România”, a declarat Ilie Bolojan.

Într-un context mai larg al reformelor asumate de Guvern, premierul a amintit recent și despre necesitatea unor corecții structurale în administrație, explicând că acestea vin cu costuri inevitabile, într-o logică similară tratării unor probleme de sănătate.

Ilie Bolojan a precizat că obiectivul autorităților este ca, începând cu anul 2027, atât primăriile, cât și cetățenii să aibă acces la un sistem informatic transparent, care să indice valoarea de piață a imobilelor din fiecare localitate. Aceste valori vor fi structurate pe zone, astfel încât baza de calcul a impozitelor locale să fie una cât mai apropiată de realitate.

Premierul a insistat asupra faptului că această schimbare nu trebuie interpretată automat ca o majorare a taxelor. Din punctul său de vedere, este vorba despre o rafinare a datelor și despre o mai bună granulare a informațiilor, care lipsesc în prezent din sistemul public.

În același timp, Ilie Bolojan a recunoscut că trecerea la o evaluare bazată pe valoarea de piață generează așteptarea unui nivel mai ridicat al veniturilor colectate. Totuși, acesta a subliniat că noul sistem oferă autorităților locale instrumente de ajustare.

„Deci ar trebui ca din 2027 primăriile și cetățenii să aibă un soft în care să se vadă valoarea de piața imobilelor din fiecare localitate, cât de cât pe zone, care să fie o bază de calcul pentru impozitele locale. Deci nu e vorba de o creștere, e vorba pur și simplu de o rafinare, de o granulare a acestor date pe care astăzi nu le avem. Lucrăm la ele. Toată lumea se așteaptă totuși că dacă e vorba despre o evaluare, despre o valoare de piață, raportându-se la aceea, normal că ar fi mai mulți bani”, a explicat Ilie Bolojan.

Ilie Bolojan a adus clarificări suplimentare privind modul concret în care se va calcula impozitul final, arătând că valoarea de piață reprezintă doar una dintre componentele formulei. A doua componentă este procentul aplicat, care va putea fi ajustat de autoritățile locale.

Premierul a explicat că primăriile vor avea posibilitatea să regleze acest procent astfel încât nivelul general al impozitelor să nu difere semnificativ față de cel actual. Chiar dacă baza de impozitare ar putea fi mai mare decât în prezent, mecanismul permite menținerea unui echilibru între nevoile bugetare și impactul asupra contribuabililor.

„Una este valoarea de piață și alta este procentul. Deci, valoarea unui impozit se determine din două componente. Primăriile vor avea posibilitatea să regleze acest procent. Chiar dacă ipotetic baza de impozitare, valoarea de piață este mai mare decât valoarea de astăzi, astăzi e undeva, cred, în jur de 500, puțin peste 500 de euro pe metru pătrat, sigur în zona de rural este mai mică, sigur în zona de urban este mai mare, dar acest calcul va putea fi reglat de către primării în așa fel încât nivelul impozitelor din România să nu fie diferit într-o proporție generală în 2027 față de 2026”, a precizat Ilie Bolojan.

În intervenția sa, premierul a reafirmat că România și-a asumat prin Planul Național de Redresare și Reziliență trecerea la un model de impozitare bazat pe valoarea de piață, practicat deja în majoritatea statelor europene. El a reiterat că obiectivul nu este creșterea taxelor pe proprietate în 2027, ci modernizarea sistemului fiscal și alinierea acestuia la standarde europene.