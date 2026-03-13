Transferul unei datorii către o firmă de recuperare nu înseamnă că dispare obligația de plată. În schimb, această operațiune schimbă creditorul care are dreptul de a solicita recuperarea sumei datorate, iar debitorul își păstrează drepturile prevăzute în contractul inițial și în legislația aplicabilă.

Transferul unei datorii de la bancă către o firmă de recuperare se realizează printr-o procedură juridică numită cesiune de creanță. Prin această operațiune, banca transmite unei alte entități dreptul de a recupera suma datorată de debitor.

În practică, cesiunea este utilizată în special în cazul creditelor restante sau al creditelor care nu mai sunt achitate conform graficului de rambursare. Banca poate decide să vândă portofolii întregi de credite către firme specializate în recuperarea datoriilor.

Prin această operațiune nu se modifică existența datoriei. Se schimbă doar creditorul care are dreptul să solicite plata sumelor restante.

În majoritatea cazurilor, transferul creanței nu necesită acordul debitorului. Codul civil permite cesiunea creanțelor fără consimțământul persoanei obligate la plată.

Totuși, pentru ca cesiunea să producă efecte față de debitor, acesta trebuie notificat oficial despre schimbarea creditorului. Notificarea trebuie să precizeze faptul că datoria a fost transferată și să indice identitatea noului creditor.

După primirea notificării, debitorul trebuie să efectueze plățile către noul creditor. Dacă plata este făcută către vechiul creditor după notificare, aceasta poate să nu fie considerată valabilă.

Transferul creanței nu schimbă automat condițiile contractului de credit. Drepturile și obligațiile stabilite inițial rămân, în principiu, aceleași.

Aceasta înseamnă că suma datorată, dobânzile și celelalte clauze contractuale continuă să se aplice în raport cu noul creditor. Firma de recuperare preia dreptul de a încasa datoria în aceleași condiții în care banca avea acest drept.

În același timp, debitorul poate invoca împotriva noului creditor aceleași apărări pe care le-ar fi putut invoca împotriva băncii. De exemplu, dacă anumite clauze contractuale sunt contestate sau dacă există neclarități privind calculul datoriei, aceste aspecte pot fi invocate și în raport cu firma de recuperare.

După preluarea creanței, firma de recuperare poate continua demersurile pentru recuperarea datoriei. În practică, aceste demersuri pot începe cu notificări de plată sau cu propuneri de negociere a datoriei.

Uneori pot fi propuse soluții precum eșalonarea plății sau restructurarea datoriei. Dacă aceste soluții nu sunt acceptate sau dacă datoria nu este achitată, recuperatorul poate decide să inițieze o acțiune în instanță pentru recuperarea sumei.

În anumite situații, dacă există un titlu executoriu și sunt îndeplinite condițiile legale, poate fi inițiată procedura de executare silită.

Legislația privind creditele de consum prevede că debitorul trebuie informat despre cesiunea creanței. Această informare este importantă pentru a clarifica cine este noul creditor și către cine trebuie făcute plățile.

În ultimii ani, legislația europeană și cea națională au introdus reguli suplimentare pentru protecția consumatorilor în cazul cesiunii de creanțe. Aceste reguli urmăresc creșterea transparenței și limitarea practicilor abuzive în activitatea de recuperare a datoriilor.

Astfel, debitorii au dreptul să ceară clarificări privind statutul datoriei, modul de calcul al sumei solicitate și documentele care atestă transferul creanței.

Atunci când o firmă de recuperare solicită plata unei datorii cesionate, debitorul poate solicita documente care să dovedească existența și transferul creanței.

De asemenea, acesta poate verifica suma solicitată și modul în care aceasta a fost calculată. În anumite situații pot exista diferențe între suma inițială și cea solicitată ulterior.

Dacă apar dispute privind datoria sau dacă sunt inițiate proceduri de executare silită, debitorul poate apela la instanță pentru a contesta măsurile luate sau pentru a clarifica situația juridică.