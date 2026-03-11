România se confruntă cu o criză energetică majoră, care afectează direct bugetele românilor și costul produselor de consum. Creșterea rapidă a prețurilor la energie și carburanți a dus la inflație galopantă, anulând majorările salariale și de pensii din ultimii doi ani și aducând economia în recesiune tehnică.

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a explicat că guvernul a implementat o serie de măsuri pentru a controla prețurile la energie și carburanți:

Plafonarea prețurilor la gaze naturale pentru consumatorii casnici timp de un an, protejând familiile de creșteri neașteptate cauzate de fluctuațiile internaționale.

Eliminarea prețurilor speculative la benzinării, exemplificată de situația din Bihor, unde unele lanțuri au încercat să vândă benzina la 12 lei pe litru.

Creșterea importurilor de produse petroliere și utilizarea la capacitate maximă a rafinăriilor interne, pentru a evita penuria de carburanți.

Monitorizarea strictă a pieței, pentru a preveni speculațiile și creșterile nejustificate de preț.

Datorită acestor măsuri, România a înregistrat o creștere medie a prețurilor de doar 6,2%, comparativ cu aproximativ 20% în Germania, Italia sau Spania, situând țara printre statele europene cu cele mai mici scumpiri.

„Pot să vă spun ce am făcut deja și fac în continuare: mă asigur că nu avem prețuri speculative la pompă, că nu mai apar lanțuri de benzinării care fac prețul 12 lei și bulversează o țară întreagă, am crescut alte contracte cu partenerii clasici. În această formulă am reușit deja să avem una dintre cele mai mici creșteri din Uniunea Europeană, 6.2%, comparativ cu 20% Germania, 20% Italia sau Spania. Cel mai important, săptămâna trecută am reușit să fim prima țară din toată UE care am dat o plafonare pe tot lanțul, de la producător la furnizor, pe gaze naturale pentru consumatorul casnic timp de un an de zile. În această formulă, avem garanția că timp de un an de zile, indiferent ce se întâmplă în Golf sau pe piețele internaționale, românii nu o să plătească mai mulți bani pentru gazele naturale decât o fac astăzi. E o tendință care se întâmplă peste tot în lume, ceea ce facem noi este să atenuăm cât mai mult acest impact și am pus pe masa Guvernului mai multe proiecții, inclusiv de sprijin pentru agricultori, pentru transportatori și această formulă prin care să deschidem rafinăria Lukoil, care a fost oprită în urma sancțiunilor și am semnale foarte bune că aș putea să reușesc acest lucru. Ministrul Energiei nu face altceva decât să se asigure că nu cresc prețurile din lipsă de carburanți, din lipsă de motorină sau de produse petroliere.(…) Putem să spunem spunem că după un maxim istoric de luni, când a fost barilul de petrol 120 de dolari, ne-am stabilizat undeva la 90 de dolari, sper să rămânem aici. Asta înseamnă că nu o să avem creșteri mai mari decât până în acest moment, iar după acest șoc, în funcție de conflictul din Orientul Mijlociu, ar trebui să vedem o stagnare a prețului final. Depinde foarte mult de ce se întâmplă acolo”, a spus Bogdan Ivan, ministrul Energiei, pentru Kanal D.

Ministrul a subliniat că o parte importantă a prețului la pompă – aproximativ 6 lei pe litru – reprezintă taxe și accize, ceea ce înseamnă că majorările sunt parțial independente de costul petrolului. Această strategie permite menținerea unei stabilități relative pe piața internă, chiar și în condițiile unor șocuri externe, cum ar fi creșterea prețului petrolului la nivel global.

După un maxim de 120 dolari pe baril, prețul petrolului a scăzut la aproximativ 90 dolari, iar guvernul estimează că nivelul actual va permite o stagnare a prețurilor carburanților pe termen scurt, cu menținerea costurilor la un nivel suportabil pentru populație. Evoluțiile conflictelor internaționale, în special în Orientul Mijlociu, vor influența însă dinamica viitoare.

Comparativ cu alte state europene, România se poziționează favorabil datorită combinației de importuri strategice, exploatarea completă a capacităților rafinăriilor și monitorizarea strictă a pieței. Astfel, românii beneficiază de prețuri mai mici la carburanți, iar speculațiile sunt limitate.

Prin aceste măsuri, guvernul român își propune să asigure stabilitate energetică și economică, să protejeze populația și să limiteze impactul crizei asupra vieții de zi cu zi.