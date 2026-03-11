Prețurile la benzină și motorină din România rămân ridicate, deși cotațiile internaționale ale petrolului au început să scadă. Presa maghiară a analizat situația și trage un semnal de alarmă: românii resimt majorări constante la pompă, iar guvernul încă nu a luat măsuri eficiente.

Publicația economică Világgazdaság, citată de Rador, a explicat de ce scumpirile continuă, în ciuda ieftinirii petrolului. Conform analizei lor, fenomenul se datorează unui efect de întârziere („lag effect”), prin care scăderile de preț internaționale ajung la consumatori doar după o perioadă de timp.

Jurnaliștii maghiari au evidențiat că, la stațiile Petrom din România, motorina a crescut cu 15 bani pe litru, iar benzina cu 10 bani, în ciuda scăderilor de aproximativ 30 de dolari pe baril pe piețele internaționale.

Conform datelor prezentate de presa maghiară, în principalele orașe din România, prețurile sunt:

București: 8,16 lei/litru benzina, 8,59 lei/litru motorină

Timișoara: 8,17 lei/litru benzina, 8,59 lei/litru motorină

Iași: 8,18 lei/litru benzina, 8,59 lei/litru motorină

Constanța: 8,19 lei/litru benzina, 8,58 lei/litru motorină

Diferențele regionale sunt mari: la Eforie Nord, benzina standard se vinde cu 8,07 lei/litru, iar motorina cu 8,46 lei/litru. În cazul carburanților premium, prețurile pot depăși 9 lei/litru.

Presa maghiară citează și planurile Guvernului României pentru a proteja consumatorii:

Reducerea temporară a accizelor – o scădere a taxelor ar putea reduce prețul la pompă, dar ar afecta veniturile bugetare. Sprijin financiar pentru transportatori și fermieri – similar cu măsurile aplicate în 2022, când prețurile au depășit 9 lei/litru. Diversificarea surselor de petrol – pentru a reduce dependența de importurile din Orientul Mijlociu și impactul conflictelor regionale.

Ministrul energiei, Bogdan Ivan, a declarat că o decizie finală ar putea fi luată în această săptămână sau la începutul celei viitoare, în funcție de evoluția cotațiilor și a situației internaționale.

Presa maghiară atrage atenția că alte țări din regiune au adoptat deja măsuri pentru a proteja consumatorii. În Ungaria, autoritățile au introdus un preț protejat la pompă și au redus taxele la combustibil. Croația a plafonat prețurile la benzină și motorină, iar Serbia a suspendat exporturile pentru a menține stabilitatea pieței interne. Astfel de intervenții guvernamentale au demonstrat că se poate preveni creșterea bruscă a prețurilor la pompă și se poate proteja consumatorul de efectele volatile ale pieței internaționale.