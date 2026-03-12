Revolut Bank UK Ltd a primit miercuri, 11 martie, aprobarea din partea Autorității Prudențiale de Reglementare (PRA) pentru a ieși din etapa de mobilizare și a lansa sucursala din Regatul Unit. Revolut are 13 milioane de clienți în Regatul Unit care vor beneficia astfel de această lansare ca instituție bancară cu licență completă. Revolut a declarat recent că va investi 4 miliarde de dolari și va crea 1.000 de locuri de muncă în Regatul Unit.

Datorită acestei licențe, Revolut Bank UK Ltd va putea oferi clienților conturi personale și Business în calitate de bancă reglementată complet. De asemenea, Revolut va putea oferi conturi de depozit cu protecție din partea FSCS pentru conturile eligibile. Această licență deschide drumul către o gamă mai largă de produse, inclusiv împrumuturi și alte servicii.

În zilele următoare, Revolut va acorda gradual conturi curente noilor clienți. Inițial, se vor aloca pentru un grup restrâns, apoi numărul clienților se va extinde treptat, pentru a evita eventualele probleme. Pentru moment, conturile clienților existenți nu vor suferi modificări, iar aplicația Revolut și cardurile lor vor funcționa ca de obicei.

În zilele următoare, clienții vor fi informați despre pașii necesari pentru migrarea contului la noua bancă. Acest proces de migrare ar putea dura câteva luni. Detalii despre procesul de tranziție sunt disponibile aici.

„Obținerea licenței bancare în Regatul Unit a reprezentat o prioritate strategică pentru noi și marchează un moment important în evoluția Revolut. Regatul Unit este țara în care ne-am lansat, deținând un rol central în creșterea companiei. Suntem bucuroși să le putem oferi milioanelor de clienți din Regatul Unit un portofoliu complet de servicii bancare inovative pe care le furnizăm deja în restul Europei. Lansarea sucursalei din Regatul Unit constituie un moment decisiv pentru obiectivul nostru: crearea primei bănci care operează la nivel global”, a declarat Nik Storonsky, cofondator și CEO Revolut.

„Asistăm la un moment important pentru Revolut și suntem tare bucuroși că am obținut licență bancară pe piața în care ne-am lansat. În spatele acestei realizări se află disciplina, urmărirea neobosită a obiectivelor setate și încrederea în produsele noastre. Licența ne permite să punem bazele următorului capitol: extinderea portofoliului de produse, precum cele de credit, și introducerea de servicii inovative pentru a ușura viața clienților noștri. În acest fel, putem să ne ducem mai departe misiunea de a le oferi clienților din Regatul Unit servicii bancare sigure, pe care se pot baza și care corespund nevoilor lor”, a adăugat Francesca Carlesi, CEO Revolut UK.

Lansarea sucursalei din Regatul Unit facilitează următorul pas în strategia de creștere a companiei. Revolut a anunțat recent că va investi 13 miliarde de dolari într-o perioadă de 5 ani și va crea 10.000 de noi locuri de muncă pentru a-și putea continua expansiunea internațională.

Compania își propune să pătrundă pe 30 de piețe noi până în 2030. În 2025, Revolut a anunțat obținerea de licențe în țări de pe continentul american și progrese semnificative în alte regiuni.

Reprezentanții Revolut au subliniat că se vor aplica procese diferite de migrare la sucursala din Regatul Unit pentru clienții existenți față de clienții noi.

Revolut va informa clienții cu cel puțin 2 luni înainte de migrarea contului la banca din Regatul Unit, după cum stipulează Termenii și condițiile aferente.

Clienții vor fi migrați în etape, pe parcursul a câteva săptămâni.