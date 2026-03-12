Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR) se pregătește să ofere fermierilor români acces la credite cu dobânzi reduse în 2026, printr-un mecanism financiar inovator. Bugetul ministerului pentru anul viitor va fi de aproximativ 27,7 miliarde de lei, incluzând atât fonduri din bugetul propriu, cât și sume extrabugetare destinate proiectelor speciale.

Conform declarațiilor ministrului Florin Barbu, 26,3 miliarde de lei provin din bugetul consolidat al MADR, iar aproape 1 miliard de lei reprezintă fonduri extrabugetare, ce vor fi folosite pentru dezvoltarea unor instrumente financiare pentru fermieri.

Aceste resurse vor sprijini investițiile în agricultură, dezvoltarea infrastructurii rurale și crearea unui sistem de credite cu dobânzi fixe și reduse, care să facă finanțarea mai accesibilă pentru agricultorii români.

MADR propune un mecanism prin care fermierii să poată accesa împrumuturi cu dobânzi între 1,5% și 2%, mult sub nivelul mediu al pieței. În cadrul acestui sistem, Ministerul Agriculturii va acoperi costurile ROBOR și garanțiile, astfel încât fermierii să nu fie afectați de fluctuațiile pieței financiare.

”Sigur, în perioada următoare, vreau să creionez nişte instrumente financiare, atât pe fonduri europene, cât şi pe bugetul de stat, pentru că aceste sume pe care le avem în extra-buget, care nu fac parte din bugetul consolidat al statului român, şi vorbim de aproape 1 miliard de lei, Ministerul Agriculturii vrea să creeze un mecanism financiar prin care să dăm credite fermierilor cu o dobândă fixă între 1,5% şi 2%, iar ROBOR-ul şi toate garanţiile să fie plătite de MADR prin acest mecanism financiar”, a explicat Florin Barbu, la AGRO TV.

Pentru implementarea proiectului, MADR va discuta cu sistemul bancar și Banca Națională a României pentru a găsi soluții viabile care să permită accesul rapid la finanțare. Acest demers vizează reducerea birocrației și asigurarea unui proces simplificat pentru fermieri.

”O să am discuţii şi cu sistemul bancar şi, bineînţeles, deja am transmis şi sper să am o întâlnire şi la Banca Naţională a României, astfel încât tot ceea ce înseamnă provizioane pe care sistemul bancar le are în România, să le transformăm în aceste credite prin care noi venim cu garanţii şi cu plata ROBOR-ului pentru fermierii români”, a precizat şeful MADR.

Mecanismul propus de MADR are mai multe avantaje pentru fermieri:

Acces rapid la credite pentru investiții și capital de lucru.

Dobânzi fixe și foarte mici, între 1,5% și 2%.

Eliminarea riscului legat de ROBOR și garanții.

Sprijin în dezvoltarea afacerilor agricole și modernizarea exploatațiilor.

Această inițiativă marchează un pas important în sprijinul fermierilor români și va stimula dezvoltarea sectorului agricol în 2026 și anii următori.