Barbu a precizat că, după mai mulți ani la conducerea ministerului, consideră că activitatea legislativă ar putea fi o cale prin care să sprijine mai direct agricultura românească. El a menționat că și-ar dori să revină în Camera Deputaților și să se implice în elaborarea unor inițiative legislative în cadrul Comisiei pentru Agricultură.

Întrebat dacă ar putea face mai mult din postura de parlamentar decât din cea de ministru, Florin Barbu a sugerat că este nevoie de o schimbare de abordare la nivelul ministerului. Oficialul a subliniat că în Partidul Social-Democrat există mai mulți specialiști pregătiți să preia portofoliul Agriculturii, în cazul în care va decide să facă pasul către activitatea legislativă.

„În momentul de față vreau să vă spun că îmi doresc foarte mult să continui aceste investiții la Ministerul Agriculturii. Dar cred că, după o perioadă, ar trebui să încercăm să mergem mai mult pe legislativ. Și mi-aș dori foarte mult să mă întorc în Camera Deputaților, prin care anumite acte normative necesare fermierilor români să fie făcute în Comisia de Agricultură din Camera Deputaților”, a explicat ministrul.

Ministrul a transmis că, indiferent de poziția pe care o va ocupa în viitor, va rămâne implicat în susținerea politicilor destinate fermierilor români și va sprijini colegii care ar putea prelua conducerea ministerului.

„Cred că ar trebui să schimbăm abordarea Ministerului Agriculturii. Sunt foarte mulți colegi în Partidul Social-Democrat care sunt pregătiți pe partea de Agricultură să preia Ministerul Agriculturii. Bineînțeles, eu voi fi un sprijin real pentru colegii care vor prelua portofoliul de ministru al Agriculturii. Și sigur, toate aceste acte normative vin în sprijinul fermierilor români. Și asta îmi doresc”, a spus Barbu.

Florin Barbu consideră că principala misiune a oricărui ministru al Agriculturii este consolidarea suveranității alimentare a României. De asemenea, atragerea integrală a fondurilor europene destinate agriculturii reprezintă o altă prioritate esențială pentru dezvoltarea sectorului.

„Sigur, lucrul cel mai important pentru un ministru al Agriculturii este să creeze acea suverenitate alimentară. Și doi, lucrul cel mai important este acela de a atrage toate fondurile europene”, a mai spus ministrul.

Potrivit acestuia, anul 2025 a adus rezultate record în ceea ce privește absorbția fondurilor europene pentru agricultură. Ministerul Agriculturii a atras aproximativ 5 miliarde de euro de la Comisia Europeană, în condițiile în care bugetul alocat instituției a fost de 25 de miliarde de lei.

„Așa cum s-a întâmplat și în anul 2025, unde Ministerul Agriculturii a atras 5 miliarde de euro. Practic, în anul 2025, Ministerul Agriculturii a avut un buget alocat de 25 de miliarde de lei și a adus de la Comisia Europeană aproape 5 miliarde de euro. Asta este un rezultat fără precedent în ultimii 30 de ani, într-un minister să utilizezi toate fondurile alocate de către bugetul de stat din fondurile europene și să reintregești bugetul de stat”, a subliniat el.

Ministrul a afirmat că utilizarea integrală a fondurilor europene și completarea bugetului de stat prin aceste resurse reprezintă un rezultat fără precedent în ultimele trei decenii pentru Ministerul Agriculturii. El a subliniat că dezvoltarea agriculturii românești trebuie să continue prin utilizarea fondurilor europene, dar și prin implementarea unor scheme de ajutor de stat dedicate fermierilor.

În opinia sa, programele de dezvoltare trebuie să avanseze în paralel atât prin finanțări europene, cât și prin sprijin direct din partea statului, pentru a asigura modernizarea și consolidarea sectorului agricol din România.

„Este un lucru foarte important și tot ceea ce înseamnă dezvoltare trebuie să meargă în paralel atât pe fondurile europene cât și prin scheme de ajutor de stat”, a conchis ministrul.

Declarația ministrului poate fi urmărită aici.