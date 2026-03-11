Bancnotele din Marea Britanie se află în centrul unui proiect amplu de redesenare pregătit de Banca Angliei, instituția analizând posibilitatea introducerii unei noi serii de bani cu un aspect vizual complet diferit. Printre variantele discutate se numără înlocuirea portretelor personalităților istorice cu imagini reprezentative ale faunei sălbatice britanice.

Dacă această opțiune va fi adoptată, actualele figuri istorice de pe bancnote ar putea dispărea treptat. În prezent, bancnota de 5 lire îl prezintă pe fostul premier Winston Churchill, cea de 10 lire include portretul scriitoarei Jane Austen, bancnota de 20 de lire îl are pe pictorul J.M.W. Turner, iar cea de 50 de lire îl prezintă pe matematicianul Alan Turing.

Schimbarea analizată ar marca prima transformare majoră a designului bancnotelor britanice din ultimele cinci decenii. Inițiativa face parte dintr-un proces mai amplu prin care Banca Angliei încearcă să modernizeze aspectul banilor și să introducă elemente grafice care să îmbunătățească securitatea împotriva falsificării.

În acest context, instituția examinează mai multe teme posibile pentru noua serie de bancnote, iar fauna sălbatică a devenit una dintre opțiunile considerate cele mai potrivite atât din punct de vedere simbolic, cât și tehnic.

În variantele analizate de Banca Angliei, bancnotele din Marea Britanie ar putea prezenta imagini cu specii de animale reprezentative pentru ecosistemele din Regatul Unit. Printre exemplele discutate se numără aricii, bursucii sau papagalii de mare, cunoscuți sub numele de puffins.

În alte variante demonstrative au fost menționate și alte animale caracteristice naturii britanice, precum cerbii, măcălendrii, veverițele roșii sau acvilele aurii. Reprezentanții instituției susțin că ilustrațiile detaliate ale animalelor pot contribui și la îmbunătățirea elementelor de securitate ale bancnotelor.

Potrivit explicațiilor oferite de conducerea instituției, introducerea unei noi serii de bancnote are ca obiectiv principal consolidarea protecției împotriva contrafacerii, însă schimbarea designului oferă și oportunitatea de a evidenția elemente reprezentative pentru identitatea Regatului Unit.

„Principalul motiv pentru introducerea unei noi serii de bancnote este întotdeauna creșterea rezistenței la contrafacere, dar aceasta oferă și oportunitatea de a celebra diferite aspecte ale Regatului Unit”, a explicat Victoria Cleland, casierul-șef al Băncii Angliei.

Aceasta a detaliat motivele pentru care natura a fost considerată o opțiune potrivită pentru noul design al bancnotelor.

„Natura este o alegere excelentă din perspectiva autentificării bancnotelor și ne permite să prezentăm bogăția și diversitatea faunei sălbatice din Regatul Unit pe următoarea serie de bancnote”, a continuat Victoria Cleland.

Procesul de stabilire a noului design pentru bancnotele din Marea Britanie include și consultări publice, prin care cetățenii sunt invitați să își exprime preferințele privind temele și simbolurile care ar trebui reprezentate pe bani.

Banca Angliei a anunțat că intenționează să organizeze în această vară o a doua etapă de consultare, în cadrul căreia publicul va putea vota animalele preferate dintr-o listă scurtă stabilită de specialiști.

Tema naturii a ajuns în prim-plan după o consultare publică organizată anul trecut. Aproximativ 44.000 de persoane au participat la acel sondaj, iar rezultatele au indicat un interes major pentru reprezentarea mediului natural pe bancnote.

Conform datelor prezentate de instituție, aproximativ 60% dintre participanți au indicat natura drept una dintre temele preferate pentru viitorul design al bancnotelor. Alte opțiuni menționate au fost arhitectura și monumentele istorice, cu 56% dintre preferințe.

Pe lista temelor apreciate de participanți s-au mai aflat personalitățile istorice, susținute de 38% dintre respondenți, artele, cultura și sportul, menționate de 30%, inovația, cu 23%, precum și momentele istorice importante, cu 19%. Reprezentanții Băncii Angliei au precizat, în același timp, că animalele de companie nu vor face parte din noul design.

Introducerea portretelor personalităților istorice pe bancnotele din Marea Britanie are o tradiție de peste 50 de ani. Prima figură reprezentată pe bani, în afara monarhului, a fost dramaturgul William Shakespeare, al cărui portret a apărut pe bancnota de 20 de lire în iulie 1970.

De-a lungul deceniilor, numeroase figuri importante din istoria și cultura britanică au fost ilustrate pe bancnote. Printre acestea s-au numărat inventatorul James Watt sau economistul Adam Smith, alături de alte personalități care au marcat dezvoltarea științei, culturii sau economiei.

Există însă și exemple de bancnote britanice care prezintă deja animale. Bancnotele emise de Royal Bank of Scotland includ imagini cu specii precum macroul, vidra, veverița roșie sau osprey-ul, demonstrând că tema naturii poate fi integrată cu succes în designul banilor.

Chiar dacă opinia publică va avea un rol în procesul de selecție a simbolurilor, decizia finală privind designul noii serii de bancnote va aparține guvernatorului Băncii Angliei.

În ultimii ani, utilizarea numerarului în Regatul Unit a scăzut constant, pe fondul extinderii plăților electronice. Cu toate acestea, aproximativ 15% dintre britanici preferă în continuare să plătească în numerar, iar Banca Angliei a transmis că rămâne „angajată” să asigure accesul populației la bani în format fizic.