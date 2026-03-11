Creșterea bruscă a prețurilor la energie, ca urmare a conflictului dintre Statele Unite, Israel și Iran, pune o presiune suplimentară asupra sectorului de retail din Europa, care se confruntă deja cu o cerere redusă din partea consumatorilor și cu scăderea puterii de cumpărare.

Luni, acțiunile retailerilor europeni — de la Inditex până la compania britanică Marks & Spencer — au înregistrat scăderi, pe fondul anticipărilor investitorilor și analiștilor privind efectele negative generate de majorarea prețurilor la benzină și gaze. Sectorul abia începuse să-și revină după ciclul inflaționist declanșat de explozia prețurilor gazelor, survenită în urma invaziei Rusiei în Ucraina.

Producătorii de alimente, supermarketurile și retailerii de îmbrăcăminte au crescut semnificativ prețurile după șocul energetic din 2022. Situația actuală ar putea fi însă mai dificilă, având în vedere că economiile din zona euro și Marea Britanie înregistrează o creștere foarte modestă. În plus, retailerii se confruntă cu costuri suplimentare și perturbări cauzate de războiul comercial global declanșat anul trecut de președintele american Donald Trump.

„Dacă preţurile cresc din nou acum, consumatorii ar putea reacţiona mai puternic, deoarece cererea este deja într-o stare fragilă”, a declarat Christian Eufinger, profesor de finanţe la IESE Business School din Barcelona, care a studiat modul în care şocurile de preţ la energie se transmit în preţurile de consum.

În 2022, odată cu izbucnirea crizei generate de războiul din Ucraina, cererea era relativ ridicată, deoarece economiile abia ieșeau din pandemia de COVID-19. În prezent, după mai mulți ani de inflație ridicată, consumatorii dispun de resurse financiare mai reduse. Sectorul european al bunurilor de consum și retail era deja cel mai vulnerabil înainte de noua creștere a prețului petrolului, potrivit unui indice publicat în ianuarie de firma de avocatură specializată în restructurări Weil, care analizează indicatori precum scăderea profitabilității și creșterea riscului de insolvență.

Primul impact pentru retaileri apare la nivelul transportului mărfurilor. Transportul rutier reprezintă, de obicei, între 5% și 10% din cheltuielile operaționale ale unui retailer, potrivit lui Francesco Gangemi, consultant la firma Simon-Kucher. Costurile cu energia pentru refrigerare, aer condiționat, încălzire și iluminat în magazine cresc, de asemenea, cheltuielile supermarketurilor și centrelor comerciale.

Creșterea rapidă a prețului petrolului a influențat și prețurile îngrășămintelor, afectând direct producătorii de alimente. Retailerii de îmbrăcăminte sunt considerați cei mai vulnerabili la creșterea inflației, deoarece moda este printre primele categorii de cheltuieli la care consumatorii renunță atunci când cresc prețurile alimentelor și altor produse esențiale.

Analiștii RBC au redus estimările privind profiturile Marks & Spencer, avertizând că scumpirea petrolului și gazelor va duce probabil la creșterea facturilor pentru alimente, transport și energie ale gospodăriilor britanice în acest an. Asociația britanică a retailerilor a solicitat guvernului să ia măsuri pentru a limita impactul asupra consumatorilor.