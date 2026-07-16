Ce a afișat Argentina după eliminarea Angliei și de ce FIFA ar putea interveni
Arfentina. Sursa foto: We Love Sport/Facebook
Argentina riscă sancțiuni disciplinare din partea FIFA după ce jucătorii naționalei au afișat un banner referitor la disputa privind Insulele Falkland, teritoriu revendicat de Buenos Aires și administrat de Regatul Unit. Gestul a avut loc după victoria cu 2-1 obținută împotriva Angliei în semifinalele Cupei Mondiale.
Argentina poate fi sancționată de FIFA după afișarea bannerului „Las Malvinas”
Naționala Argentinei a revenit după ce a fost condusă cu 1-0 și s-a calificat pentru a doua finală consecutivă a turneului mondial. Golurile marcate de Enzo Fernandez și Lautaro Martinez au declanșat sărbători în mai multe orașe, inclusiv la Atlanta și Buenos Aires.
După partidă, jucătorii argentinieni au prezentat un banner cu mesajul „Las Malvinas son Argentinas” („Malvinas sunt argentiniene”), prin care era reafirmată poziția oficială a Argentinei asupra arhipelagului din Atlanticul de Sud.
FIFA are reguli stricte privind mesajele cu caracter politic afișate pe stadioane. Potrivit Codului de conduită al stadioanelor FIFA, publicat înaintea competiției, „bannerele, steagurile, pliantele, îmbrăcămintea și alte obiecte de natură politică, ofensatoare și/sau discriminatorie” sunt interzise.
Precedentul sancțiunii primite în 2014
Federația Argentiniană de Fotbal a mai fost sancționată în trecut pentru un mesaj similar. În 2014, organizația a primit o amendă de 30.000 de franci elvețieni, echivalentul a aproximativ 32.455 de euro, după ce jucătorii au pozat în fața unui banner cu același mesaj înaintea unui meci împotriva Sloveniei.
În acest context, afișarea bannerului după semifinala Cupei Mondiale ar putea determina FIFA să analizeze situația și să decidă eventuale măsuri disciplinare.
¡Las Malvinas son Argentinas! 🇦🇷 Prohibieron llevarlas a la cancha y se olvidaron que las llevamos en la sangre y el corazón. pic.twitter.com/qB455HeqVX
— Victoria Villarruel (@VickyVillarruel) July 15, 2026
Vicepreședinta Argentinei, Victoria Villarruel, a reacționat după incident printr-un mesaj public: „Au interzis aducerea lor pe stadion și au uitat că îi purtăm în sânge și în inimile noastre”. Disputa privind Insulele Falkland, cunoscute în Argentina sub denumirea Islas Malvinas, are o istorie de mai multe decenii și reprezintă unul dintre principalele puncte de divergență diplomatică dintre cele două state.
Conflictul din 1982 și revendicările celor două țări
Insulele Falkland au fost centrul unui conflict militar între Regatul Unit și Argentina în anul 1982. Războiul s-a soldat cu moartea a 655 de militari argentinieni și 255 de militari britanici.
Argentina susține de mult timp că are drepturi de suveranitate asupra insulelor, afirmând că acestea au fost ocupate ilegal de Marea Britanie în 1833. Buenos Aires folosește în mod oficial denumirea Islas Malvinas pentru acest teritoriu.
Regatul Unit respinge revendicarea Argentinei și afirmă că deține suveranitatea asupra insulelor. Autoritățile britanice invocă și rezultatul referendumului organizat în 2013, când locuitorii insulelor au votat în proporție covârșitoare pentru menținerea statutului de teritoriu britanic de peste mări.
Organizația Națiunilor Unite nu a susținut revendicările de suveranitate ale niciunuia dintre cele două state. ONU a solicitat în repetate rânduri reluarea negocierilor între guvernele de la Buenos Aires și Londra pentru găsirea unei soluții pașnice privind statutul insulelor.
Posibila sancțiune FIFA ar urma să fie analizată separat de disputa diplomatică dintre Argentina și Regatul Unit, fiind legată de regulamentele forului internațional privind mesajele politice afișate la competițiile sale.
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