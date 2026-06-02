Miliardarul american Peter Thiel se mută în Argentina și pregătește un „Plan B” pentru crizele globale

Peter Thiel, miliardar american cunoscut pentru activitatea sa în domeniul tehnologiei și investițiilor, a început să locuiască temporar în Buenos Aires, Argentina, unde a achiziționat o vilă într-un cartier exclusivist. La 58 de ani, Thiel și-a mutat familia și a înscris copiii la o școală locală.

Thiel este cofondator al PayPal și Palantir Technologies, fiind recunoscut pentru rolul său în dezvoltarea unor companii de tehnologie de top. De asemenea, el a investit în numeroase startup-uri prin fondul său de capital de risc, Founders Fund.

Argumentând necesitatea pregătirii pentru posibile crize globale, Thiel a ales Argentina ca destinație strategică. Născut în Germania și crescut în Statele Unite, el a obținut cetățenia Noii Zeelande în 2011 și a solicitat un pașaport maltez în 2022.

Decizia lui Thiel de a se stabili în Argentina este strâns legată de afinitățile sale politice și economice. El împărtășește cu președintele argentinian Javier Milei opoziția față de taxe ridicate, socialism și reglementări guvernamentale. Cei doi s-au întâlnit pentru prima dată în 2024, cu medierea ambasadorului argentinian în Washington, Alec Oxenford, un fost beneficiar al finanțărilor lui Thiel.

În plus, miliardarul a avut discuții cu oficiali ai administrației argentiniene, inclusiv cu ministrul economiei Luis Caputo și ministrul dereglementării Federico Sturzenegger, consolidând astfel relațiile economice cu țara.

În apropiere, în Uruguay, Thiel a achiziționat un teren lângă stațiunea de lux Punta del Este, unde este situat și un buncăr. Această investiție face parte din planurile sale de a crea un „Plan B” pentru protejarea civilizației în fața incertitudinilor globale.

Peter Thiel a făcut declarații publice privind necesitatea adaptării la schimbările geopolitice și economice, subliniind importanța pregătirii pentru scenarii de criză. Aceste afirmații reflectă strategia sa de relocare și investiții în regiunea platoului sud-american.