Noua eră a plăților. Spania accelerează tranziția către plăți digitale directe prin extinderea sistemului Bizum în magazinele fizice, o mișcare care ar putea reconfigura echilibrul de putere din industria globală a plăților electronice. Noua etapă aduce plățile cont-la-cont direct la casele de marcat, prin tehnologie NFC, reducând dependența de rețelele tradiționale operate de Visa și Mastercard.

Această schimbare marchează una dintre cele mai importante evoluții recente în ecosistemul european de plăți, cu implicații directe asupra costurilor comercianților, experienței utilizatorilor și arhitecturii financiare digitale.

Bizum a fost inițial dezvoltat ca un sistem de transfer instant între conturi bancare în Spania. Ulterior, a devenit una dintre cele mai utilizate soluții de plată digitală din țară, cu integrare extinsă în sistemul bancar local.

Extinderea în magazinele fizice transformă Bizum dintr-o aplicație P2P într-o infrastructură completă de plată, capabilă să concureze direct cu rețelele internaționale de carduri.

Noua soluție permite utilizatorilor să plătească la POS prin telefon, iar tranzacția este procesată astfel:

plata este inițiată prin NFC la terminalul comerciantului

fondurile sunt transferate direct din contul bancar al clientului

banii ajung instant în contul comerciantului

nu sunt implicați intermediari precum rețelele de carduri

Acest model elimină infrastructura clasică de procesare a plăților utilizată de Visa și Mastercard.

Unul dintre principalele avantaje ale Bizum este reducerea costurilor de tranzacționare. În sistemul actual al cardurilor, comercianții plătesc comisioane între 0,2% și 2% per tranzacție.

Prin comparație, plățile cont-la-cont:

reduc numărul de intermediari

permit decontare instantanee

scad costul total al procesării

Pentru comercianții locali, acest model poate deveni mai atractiv decât procesatorii globali precum Stripe, Adyen sau PayPal în contextul pieței spaniole.

Succesul Bizum este susținut de o integrare profundă în sistemul bancar spaniol:

peste 30 de milioane de utilizatori

peste 100.000 de comercianți integrați

zeci de bănci participante, inclusiv CaixaBank , Banco Sabadell și Bankinter

, și milioane de tranzacții zilnice la nivel național

Această acoperire face ca adoptarea în retail să fie mai rapidă decât în alte piețe europene fragmentate.

Un factor critic este standardizarea. Spre deosebire de alte piețe europene, Spania a reușit să unifice sistemul bancar într-o platformă comună.

În alte state, lipsa unui standard unic a împiedicat apariția unor soluții similare la scară națională. Din acest motiv, modelul Bizum este văzut ca un posibil pilon pentru inițiative europene precum European Payments Initiative.