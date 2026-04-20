Luis Brandoni fusese spitalizat de aproximativ o săptămână după ce suferise un hematom cranian în urma unei căzături în propria locuință. Starea sa de sănătate se agravase în ultimele zile, iar decesul a survenit duminică, conform AFP.
„Luis Brandoni a murit. Odată cu ‘Beto’, se stinge o personalitate marcantă a unei generaţii de neuitat, un mare promotor al teatrului naţional”, a anunţat compania Multiteatro, deţinută de prietenul şi producătorul său, Carlos Rottemberg, într-un mesaj publicat pe X.
Cu o activitate artistică întinsă pe mai multe decenii, Luis Brandoni s-a impus drept unul dintre cei mai reprezentativi actori ai Argentinei. A jucat pe scenă și în peste 50 de lungmetraje, devenind un nume de referință în cultura țării sale.
De-a lungul carierei, a fost recompensat de mai multe ori cu premiul Martin Fierro, una dintre cele mai importante distincții artistice din Argentina, considerată echivalentul premiilor Cesar sau Moliere.
Mai multe producții în care a jucat au avut succes și peste granițele țării. Printre acestea se numără comedia „La odisea de los giles” („Heroic Losers”), lansată în 2019.
În 2023, Luis Brandoni a revenit puternic în atenția publicului internațional după apariția într-o miniserie de succes, alături de Robert De Niro.
Este vorba despre producția „Nada”, o comedie cu accente dramatice în care Brandoni a interpretat rolul unui dandy afectat de moartea menajerei sale. Personajul primește ajutorul unui vechi prieten, interpretat de Robert De Niro.
În ciuda vârstei înaintate, actorul a rămas activ până aproape de finalul vieții. În ultimele săptămâni, Luis Brandoni figura pe afișul unui spectacol de teatru jucat în Buenos Aires.
Prezența sa constantă pe scenă a confirmat atașamentul profund față de teatru și legătura specială cu publicul argentinian.
Pe lângă cariera artistică, Luis Brandoni a avut și o activitate publică intensă. S-a implicat în mișcarea sindicală, în cadrul sindicatului actorilor, și în viața politică.
Încă din tinerețe a fost activist al Uniunii Civice Radicale (UCR), unul dintre cele mai importante partide istorice de centru din Argentina. A reprezentat această formațiune ca deputat în perioada 1997-2001.
În timpul dictaturii militare argentiniene dintre anii 1976 și 1983, Luis Brandoni a fost hărțuit de autorități. Actorul a fost arestat pentru scurt timp împreună cu soția sa, apoi amenințat.
Din cauza presiunilor, a fost nevoit să plece în exil pentru câteva luni.
După reinstaurarea democrației în Argentina, Luis Brandoni a ocupat funcția de consilier cultural al primului președinte post-dictatură, Raul Alfonsin.
A exercitat această funcție în perioada 1983-1989, contribuind la reconstrucția vieții culturale într-o etapă importantă din istoria țării.
Carlos Rottemberg habla sobre el fallecimiento de Luis Brandoni en el velatorio del actor en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires.
