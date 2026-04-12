John Nolan era unchiul regizorului Christopher Nolan și a avut o carieră strâns legată de proiectele realizate de familia sa. De-a lungul timpului, el a apărut în mai multe producții semnate de acesta și de scenaristul și producătorul Jonathan Nolan.

Un omagiu emoționant i-a fost adus de soția sa, actrița Kim Hartman, care l-a descris ca pe o personalitate profundă, originală și neconvențională. Ea a subliniat că acesta era un spirit liber, inteligent, elocvent și capabil să privească ambele părți ale unei dispute, acționând mereu după propriile convingeri, conform The Sun.

„A fost un spirit liber, care a știut întotdeauna ce vrea și a acționat după propriile reguli; singurul gânditor cu adevărat original pe care cred că l-am cunoscut vreodată. Elocvent, inteligent și cu un spirit anarhic, era întotdeauna dispus să vadă ambele părți ale unei dispute”, a transmis Kim Hartman.

În cariera sa cinematografică, John Nolan a devenit cunoscut publicului larg pentru rolul Douglas Fredericks, membru în consiliul de administrație al Wayne Enterprises, în filmele „Batman Begins” și „The Dark Knight Rises”. De asemenea, a colaborat cu Christopher Nolan în thrillerul „Following” din 1998 și în filmul de război „Dunkirk”.

În 2013, actorul a apărut în serialul „Person of Interest”, creat de Jonathan Nolan, unde a interpretat rolul lui John Greer, un fost agent MI6. Ulterior, acesta a contribuit și în spatele camerei, fiind implicat în echipa de producție pentru ultimul sezon al serialului.

Înainte de succesul din film și televiziune, John Nolan a avut o carieră solidă în teatru, activând timp de doi ani la Royal Shakespeare Company, unde a jucat în piese clasice precum „Iulius Caesar” și „Nevestele vesele din Windsor”. De asemenea, a colaborat cu teatre precum Richmond Theatre și Royal Court.

În anii 1970, acesta a apărut în producții de televiziune BBC precum „Daniel Deronda” și „Doomwatch”, dar și în miniseria „Shabby Tiger”, difuzată de ITV.

Ultima sa apariție pe ecran a avut loc în 2024, când a fost distribuit într-un episod al serialului science-fiction „Dune: Prophecy”.

John Nolan lasă în urmă o familie îndurerată, formată din soția sa Kim, cei doi copii ai cuplului, Miranda și Tom, precum și doi nepoți, și o carieră artistică extinsă, desfășurată pe parcursul mai multor decenii.