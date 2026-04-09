Mario Adorf a fost considerat unul dintre cei mai populari actori din Germania și unul dintre cei mai activi artiști europeni. De-a lungul carierei sale, a jucat în peste 200 de filme și producții de televiziune, interpretând roluri variate, de la personaje negative la figuri din înalta societate sau oameni ai legii.

În 2016, a fost recompensat cu Pardo d’onore la Festivalul de Film de la Locarno, o distincție care i-a recunoscut întreaga activitate artistică.

Născut la Zurich, pe 8 septembrie 1930, dintr-o mamă germană și un tată italian, Mario Adorf și-a început cariera în teatru, după ce a renunțat la studiile de criminologie.

A devenit cunoscut în 1957, când a interpretat rolul unui criminal în filmul „Ordinul secret al celui de-al Treilea Reich”, regizat de Robert Siodmak. Acest rol i-a adus notorietate, dar l-a și plasat, pentru o perioadă, în categoria actorilor specializați în personaje negative.

Actorul explica, la începutul carierei, că rolurile negative sunt cele mai interesante din punct de vedere artistic și că este dispus să le dea viață, chiar dacă nu se identifică cu ele.

„În sine, personajul negativ este rolul interesant într-o carte. Nu iubesc răufăcătorii ca oameni, ca personaje, dar le înțeleg importanța, așa că sunt bucuros să le ofer trupul și chipul meu”, spunea actorul, potrivit Deutsche Welle.

Ulterior, a continuat să joace în numeroase producții europene, inclusiv în westernuri italiene și filme cu tematică mafiotă.

Mario Adorf a colaborat cu regizori importanți ai cinematografiei europene, precum Volker Schlöndorff sau Rainer Werner Fassbinder. Printre cele mai cunoscute filme în care a jucat se numără „Cazul Katharina Blum” și „Toba de tinichea”, acesta din urmă fiind o adaptare după romanul scriitorului Günter Grass, laureat al Premiului Nobel pentru Literatură.

A avut și o scurtă experiență la Hollywood, unde a fost distribuit într-un film regizat de Sam Peckinpah, însă rolul său a fost redus în versiunea finală.

Pe parcursul carierei, a lucrat și cu alți regizori importanți, precum Claude Chabrol, Damiano Damiani sau Billy Wilder.

Începând cu anii 1980, actorul și-a concentrat activitatea în special asupra televiziunii, participând la seriale și producții populare precum „Caracatița” („La piovra”, unde l-a interpretat pe Salvatore ‘Acidduzzu’ Frolo), „Marco Polo”, „Fantaghirò” sau „Il ritorno del piccolo Lord”.

În Germania, a rămas cunoscut și pentru aparițiile în producții TV precum „Kir Royal” sau „Der Grosse Bellheim”.

Mario Adorf a continuat să joace în filme și la vârste înaintate, având roluri chiar și după 90 de ani. Proiectele din ultimii ani au reflectat temele care i-au definit cariera, inclusiv producții inspirate din universul western sau filme cu tematică mafiotă.

Actorul s-a născut în Elveția, a crescut în Germania și a trăit o perioadă îndelungată în Italia și Franța. A petrecut mult timp în sudul Franței, dar a păstrat o legătură constantă cu regiunea în care a copilărit, în vestul Germaniei.

De-a lungul vieții, a primit numeroase premii pentru activitatea sa în film și televiziune, fiind considerat unul dintre actorii reprezentativi ai cinematografiei europene postbelice.

Mario Adorf a rămas activ până la vârste înaintate, iar cariera sa a fost caracterizată prin diversitate și continuitate, fiind implicat în proiecte cinematografice și de televiziune pe parcursul a peste șase decenii.