Industria filmului internațional marchează dispariția actriței Mary Beth Hurt, care a murit la vârsta de 79 de ani, după o perioadă îndelungată de suferință cauzată de boala Alzheimer. Vestea a fost confirmată de familie, care a precizat că decesul a survenit într-un centru de îngrijire, în liniște.

Actrița a fost una dintre figurile respectate ale cinematografiei americane, cu o carieră solidă întinsă pe mai multe decenii, atât în film, cât și în televiziune și teatru.

Mary Beth Hurt a devenit cunoscută publicului internațional prin roluri memorabile în producții semnate de regizori de top.

Unul dintre momentele definitorii ale carierei sale a fost participarea în filmul „Interiors” (1978), regizat de Woody Allen, o producție apreciată de critică pentru stilul său dramatic.

Ulterior, a continuat să joace în filme importante, printre care „The Age of Innocence” (1993), regizat de Martin Scorsese, consolidându-și reputația în cinematografia de autor.

De asemenea, publicul o amintește din filmul „Bringing Out the Dead” (1999), în care a jucat alături de Nicolas Cage, dar și din apariții notabile în producții precum „The World According to Garp”, unde a evoluat alături de Robin Williams.

Pe lângă rolurile din cinema, Mary Beth Hurt a avut apariții episodice în seriale populare precum „Law & Order” și „Kojak”, demonstrând versatilitate și adaptabilitate în diferite registre actoricești.

Actrița a fost diagnosticată cu Alzheimer în 2015, iar în anii următori starea sa s-a deteriorat progresiv. Potrivit familiei, ultimii ani au fost petrecuți în centre de îngrijire specializată, cu sprijinul apropiaților.

Soțul ei, scenaristul și regizorul nominalizat la Oscar Paul Schrader, a confirmat decesul și a transmis că actrița a fost îngrijită într-o unitate de îngrijiri paliative din Jersey City.

Fiica sa, Molly Schrader, a transmis un mesaj emoționant în care a descris nu doar pierderea, ci și ușurarea că suferința s-a încheiat. Ea a evidențiat rolurile multiple pe care actrița le-a îndeplinit de-a lungul vieții: mamă, soție, artistă și prietenă, toate cu aceeași demnitate.