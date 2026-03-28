În prezent, cea mai sigură și frecvent utilizată variantă este testamentul autentic, realizat la notar. Costul unui astfel de document este, în general, fix și nu depinde de valoarea bunurilor care sunt incluse în testament. Mai exact, prețul pentru un testament autentic este de aproximativ 360-370 de lei, sumă care include atât TVA-ul, cât și taxa de înscriere în Registrul Național Notarial.

Există și estimări mai largi, care arată că, în funcție de notar sau de anumite variații de taxe, costul total poate ajunge între 400 și 550 de lei. În această sumă sunt incluse onorariul notarial de bază, taxa de registru și TVA-ul aplicat serviciului. Chiar și în aceste condiții, testamentul rămâne unul dintre cele mai ieftine acte juridice care pot fi întocmite la notar, mai ales dacă este comparat cu alte proceduri, cum ar fi succesiunea, unde costurile cresc în funcție de valoarea bunurilor.

Un aspect important este faptul că acest cost este standardizat și nu crește odată cu averea persoanei. Spre deosebire de contractele de vânzare-cumpărare sau de dezbaterea unei moșteniri, unde taxele notariale sunt calculate procentual în funcție de valoare, în cazul testamentului autentic prețul rămâne același indiferent dacă este vorba despre bunuri modeste sau proprietăți de mare valoare.

Totuși, pot apărea situații în care costul final să fie mai mare. De exemplu, dacă persoana care dorește să își facă testamentul nu se poate deplasa la biroul notarial, notarul poate merge la domiciliu, însă această deplasare implică taxe suplimentare. De asemenea, pot exista costuri minore pentru copii legalizate sau alte servicii conexe, în funcție de solicitările clientului.

Pe lângă testamentul autentic, legislația din România permite și întocmirea unui testament olograf, adică scris de mână, datat și semnat de către persoana care îl face. Acesta nu implică niciun cost inițial, însă poate genera cheltuieli ulterioare pentru moștenitori. În cazul în care autenticitatea documentului este contestată, poate fi necesară o expertiză grafoscopică, ceea ce înseamnă costuri suplimentare în cadrul procedurii succesorale.

Un avantaj major al testamentului autentic este tocmai evitarea acestor probleme. Documentul are o forță juridică mai mare, este mai greu de contestat și este înregistrat oficial, ceea ce reduce riscul de pierdere sau distrugere. În plus, notarul se asigură că voința testatorului este exprimată corect și respectă prevederile legale, ceea ce oferă o siguranță suplimentară pentru viitorii moștenitori.

De asemenea, trebuie înțeles că testamentul produce efecte doar după decesul persoanei care l-a întocmit. Spre deosebire de donație, care transferă bunurile imediat, testamentul este un instrument de planificare succesorală, folosit pentru a stabili din timp modul în care vor fi împărțite bunurile.

Chiar dacă realizarea unui testament este relativ ieftină, acesta poate genera economii importante pe termen lung. În lipsa unui testament, moștenirea se împarte conform legii, ceea ce poate duce la conflicte între moștenitori sau la proceduri mai complicate. În schimb, existența unui testament clar poate simplifica dezbaterea succesiunii, chiar dacă aceasta implică, oricum, costuri notariale separate, calculate în funcție de valoarea bunurilor.