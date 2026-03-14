Persoanele care au economisit, investit și au acumulat avere de-a lungul anilor vor, în mod firesc, să stabilească cine va beneficia de aceasta. În realitate, mulți pensionari amână întocmirea unui testament sau se bazează pe unul mai vechi, care nu mai reflectă situația actuală de viață.

Importanța acestui document este cu atât mai mare cu cât valorile transmise prin moștenire sunt uriașe. Potrivit unui studiu realizat de Institutul German pentru Cercetări Economice (DIW), la solicitarea Fundației Hans Böckler, în Germania sunt moștenite sau donate anual bunuri în valoare de până la 400 de miliarde de euro, iar suma este în creștere. În același timp, datele Deutsche Bank arată că doar jumătate dintre persoanele cu vârsta de peste 65 de ani au un testament.

Problema nu apare doar în cazul celor care nu au deloc un astfel de document. Chiar și pensionarii care au făcut deja un testament pot întâmpina dificultăți dacă acesta conține erori formale, dacă omit anumite prevederi importante sau dacă documentul a devenit învechit.

Un testament redactat greșit poate provoca conflicte în familie și pierderi financiare după deces. De exemplu, dacă nu este scris complet de mână sau nu conține data corectă, documentul își poate pierde valabilitatea juridică.

Legea germană a succesiunilor stabilește reguli foarte clare pentru un testament privat. Conform articolului 2247 din Codul Civil German, documentul trebuie redactat integral de mână, trebuie să conțină locul și data întocmirii și să fie semnat cu prenumele și numele complet ale persoanei care îl redactează.

Chiar și o singură parte scrisă la calculator sau completarea unui formular descărcat de pe internet poate duce la anularea întregului testament în instanță, scrie ziarulromanesc.de. Chiar dacă intenția celui care l-a redactat este clară, erorile de formă duc automat la invalidarea documentului.

Pentru pensionarii care au situații financiare mai complicate, cum ar fi proprietăți imobiliare, acțiuni într-o companie sau bunuri în alte țări, specialiștii recomandă adesea întocmirea unui testament autentificat de notar. După autentificare, documentul este depus automat în Registrul Central al Testamentelor administrat de Camera Federală a Notarilor Publici din Germania, ceea ce îl face mai sigur din punct de vedere juridic și ușor de identificat atunci când este necesar.

Un detaliu care pare minor, dar care provoacă frecvent probleme, este data trecută pe testament. În cazul pensionarilor care și-au modificat documentul de mai multe ori de-a lungul anilor, ordinea cronologică este cea care stabilește care versiune este valabilă.

Dacă există mai multe testamente fără dată sau cu prevederi contradictorii, situația ajunge adesea în instanță. În acel moment, decizia privind testamentul nu mai aparține familiei, ci unui judecător.

O altă greșeală des întâlnită este includerea în testament a unor informații sensibile, precum numere de cont bancar, date de card sau parole. Mulți oameni uită că testamentul nu rămâne un document strict secret.

După moartea persoanei care l-a redactat, acesta este deschis de instanța de succesiuni, conform articolului 357 din Legea germană privind procedurile în materie de familie și cauze de jurisdicție necontencioasă. În aceste condiții, toate persoanele care pot demonstra un interes legal au dreptul să consulte conținutul documentului.

Prin urmare, includerea datelor sensibile în testament poate duce la probleme serioase. Printre riscuri se numără utilizarea abuzivă a informațiilor, furtul de identitate sau conflictele între moștenitori.

Specialiștii recomandă ca aceste date să fie păstrate separat, într-un loc sigur, de exemplu la o persoană de încredere sau într-un manager de parole accesibil unei singure persoane. În testament este suficientă o scurtă mențiune despre locul unde sunt păstrate aceste informații.

O altă greșeală frecventă apare atunci când pensionarii încearcă să dezmoștenească anumite rude oferindu-le simbolic un euro. Deși această practică este destul de răspândită, ea nu funcționează din punct de vedere juridic. Legislația succesorală germană prevede existența unei cote obligatorii de moștenire pentru anumite rude apropiate.

Conform articolului 2303 din Codul Civil German, copiii, soții și, în anumite situații, părinții au dreptul la cel puțin jumătate din partea de moștenire care le-ar reveni în mod legal, indiferent de conținutul testamentului. Astfel, acordarea unei sume simbolice poate avea exact efectul opus celui dorit, deoarece persoana vizată poate solicita în instanță cota obligatorie.

Această pretenție poate fi formulată în instanță într-un termen de trei ani. Chiar și dezmoștenirea completă nu elimină automat dreptul la această cotă obligatorie. O astfel de excludere totală este posibilă doar în situații foarte limitate, de exemplu în cazul unor infracțiuni grave comise împotriva persoanei care întocmește testamentul.

Din acest motiv, pensionarii care își doresc să excludă pe cineva de la moștenire sunt sfătuiți să consulte un avocat specializat în drept succesoral, pentru a formula testamentul într-un mod care să respecte cerințele legale și să evite eventualele conflicte sau procese între moștenitori.