Guvernul a adoptat joi seara proiectul de buget pentru anul 2026, documentul urmând să fie trimis Parlamentului pentru dezbatere și vot. Bugetul ar urma să fie analizat duminică, când parlamentarii pot depune amendamente.

După ora 22.00, Executivul a anunțat că proiectul a fost aprobat de toți miniștrii coaliției, inclusiv de ministrul Muncii, Florin Manole.

Potrivit formei adoptate de Guvern, pensionarii cu venituri mici vor primi un ajutor financiar de 800 de lei. Sprijinul este acordat doar celor care au pensii mai mici de 2.000 de lei.

Ajutorul va fi plătit în două tranșe egale, de câte 400 de lei fiecare. Prima tranșă este programată pentru luna aprilie 2026, iar a doua pentru luna decembrie 2026, potrivit Newsweek.

În varianta de buget aprobată de Guvern, ajutorul pentru pensionari este mai restrâns decât propunerile discutate anterior.

Aproximativ un milion de pensionari cu pensii cuprinse între 2.000 și 3.000 de lei nu vor primi acest sprijin financiar. Nici pensionarii care au pensii mai mari de 3.000 de lei nu vor beneficia de ajutor.

Ministerul Muncii publicase în această săptămână un proiect de Ordonanță de Urgență care prevedea acordarea unor ajutoare mai mari. Conform acelui proiect, pensionarii cu venituri de până la 3.000 de lei ar fi putut primi până la 1.000 de lei.

Proiectul respectiv nu a fost însă inclus în forma finală a bugetului adoptată de Guvern.

Ordonanța propusă de Ministerul Muncii mai prevedea creșterea venitului minim garantat și a alocațiilor pentru copii în anul 2026. În unele cazuri, majorările ar fi putut ajunge până la 31%, inclusiv pentru copiii cu dizabilități.

Documentul a rămas însă doar la stadiul de proiect.

După adoptarea bugetului, ministrul Muncii, Florin Manole, nu a făcut declarații despre ajutoarele pentru pensionari. Oficialul a anunțat doar creșterea salariului minim, programată să intre în vigoare de la 1 iunie.

În același timp, prin bugetul adoptat nu este eliminată contribuția CASS pentru mamele aflate în concediu maternal. De asemenea, nu apar fonduri pentru eliminarea acestei contribuții în cazul veteranilor de război sau al văduvelor de război.

Eventuale modificări ar putea apărea în Parlament, dacă vor fi adoptate amendamente la proiectul de buget.