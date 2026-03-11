Pentru românii care dețin teren în Germania, proprietatea nu se limitează doar la suprafață, ci se extinde atât în adâncuri, cât și în spațiul aerian de deasupra.

Codul Civil German, la articolul 905, prevede că drepturile unui proprietar acoperă atât pământul de sub parcelă, cât și coloana de aer de deasupra acesteia, cu o condiție: trebuie să accepți activitățile desfășurate la adâncimi sau înălțimi care nu afectează folosirea reală a proprietății tale.

Astfel, teoretic, un teren poate ajunge până la miezul Pământului, iar coloana de aer de deasupra casei aparține proprietarului, însă interesul public și reglementările din lege fac ca aceste drepturi să fie, în practică, mult mai puțin extinse.

Românii care locuiesc în Germania descoperă că această lege combină dreptul individual cu interesul public, creând un echilibru delicat între ce poate fi folosit efectiv și ceea ce este restricționat.

Proiectele de construcție, tunelurile de metrou sau rețelele de utilități pot trece pe sub proprietate fără permisiunea directă a proprietarului, dacă acestea nu afectează funcționalitatea terenului. În viața de zi cu zi, se pot construi subsoluri, garaje sau grădini de legume, însă extracția de resurse minerale sau a apei necesită autorizații speciale.

Un român din Frankfurt a explicat că nu poate să sape liber în grădină fără să notifice autoritățile, chiar și pentru un puț mic, scrie ziarulromanesc.de, evidențiind cum legea germană limitează libertatea individuală în favoarea interesului public.

În practică, proprietarii trebuie să respecte limite clare. Resursele minerale valoroase, precum petrolul, gazele naturale sau aurul, aparțin statului și nu pot fi extrase fără permisiune, în timp ce materiale precum nisipul, pietrișul sau pietrele pot fi folosite cu restricții: orice săpătură mai adâncă de doi metri necesită autorizație.

De asemenea, apele subterane sunt considerate bunuri publice, iar forarea unui puț fără autorizație poate fi sancționată. Liniile de utilități, inclusiv electricitate, gaz sau apă, trebuie tolerate indiferent dacă trec prin proprietatea proprie sau deservesc nevoile terților.

Pentru românii din Germania, aceste reguli fac parte din cotidian, chiar și pentru proiecte simple de grădină sau amenajare a subsolului. Interesele publice, reglementările privind traficul aerian sau folosirea dronelor limitează și spațiul aerian al proprietății, iar chiar crengile copacilor vecinilor pot genera litigii.

Astfel, proprietatea devine un concept nu doar legal, ci și logistic: ceea ce apare pe hartă nu corespunde întotdeauna cu ceea ce poate fi folosit efectiv.

Libertatea individuală se intersectează constant cu normele impuse de stat, iar fiecare săpătură sau construcție implică respectarea unui cadru legal complex.