Proiectul depus de AUR în Parlament vizează completarea Legii nr. 312/2005, act normativ care reglementează dobândirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole de către cetățenii străini și persoanele juridice din afara României. Inițiatorii susțin că modificările sunt necesare după ani în care legislația actuală ar fi permis extinderea semnificativă a proprietăților agricole deținute de investitori străini.

Potrivit documentului, inițiativa urmărește introducerea unor limite clare privind suprafața de teren agricol care poate fi achiziționată de persoane fizice sau companii provenite din alte state membre ale Uniunii Europene. Scopul declarat este reducerea presiunii de pe piața funciară și protejarea accesului agricultorilor români la terenurile agricole.

Deputatul AUR Lucian Mușat, unul dintre inițiatorii proiectului, a subliniat dimensiunea fenomenului privind vânzarea terenurilor agricole către investitori din străinătate.

„România este în topul țărilor care au vândut cele mai multe pământuri către străini. Unele estimări neoficiale spun că în jur de 40% din suprafața agricolă a României, sau patru milioane de hectare, sunt controlate direct sau prin firme cu acționari străini”, a subliniat deputatul AUR Lucian Mușat, inițiatorul proiectului legislativ.

Inițiatorii argumentează că situația actuală a fost posibilă în contextul unor politici permisive adoptate în ultimii ani, care au facilitat intrarea investitorilor străini pe piața terenurilor agricole din România.

În expunerea de motive care însoțește proiectul, reprezentanții AUR susțin că piața terenurilor agricole este influențată puternic de diferențele economice dintre cetățenii români și investitorii proveniți din state vest-europene.

Documentul arată că nivelul mai ridicat al capitalului disponibil pentru investitorii din alte state membre ale Uniunii Europene creează un avantaj competitiv major în procesul de achiziție a terenurilor agricole din România. Acest lucru ar duce la creșteri accelerate ale prețurilor și ar face tot mai dificil accesul fermierilor locali la teren.

În argumentația proiectului se precizează că:

„puterea economică mult mai ridicată a cetățenilor UE din vestul Europei le oferă acestora un avantaj în achiziționarea de terenuri, iar intrarea cetățenilor UE pe piața de achiziție de terenuri agricole (…) cauzează o creștere necontrolată a prețurilor. În acest context, atât agricultorii români, cât și alți cetățeni ce achiziționează teren agricol în scop de investiție sunt supuși unei presiuni din ce în ce mai mari a prețurilor”.

Inițiatorii susțin că această evoluție a pieței ar putea avea efecte pe termen lung asupra agriculturii românești, în special asupra fermierilor mici și mijlocii care întâmpină dificultăți în a concura financiar cu investitori internaționali.

Propunerea legislativă depusă de AUR introduce mai multe praguri privind suprafața maximă de teren agricol care ar putea fi cumpărată de persoane sau companii cu capital străin.

Deputatul Lucian Mușat afirmă că inițiativa legislativă urmărește corectarea efectelor generate de politicile din ultimii ani și stabilirea unor reguli menite să protejeze interesele agricultorilor români.

În cadrul proiectului sunt prevăzute mai multe limite concrete pentru achizițiile de teren agricol.