Proiect de lege pentru facturi. O nouă inițiativă legislativă depusă la Camera Deputaților promite să schimbe radical modul în care cetățenii români plătesc pentru bunurile și serviciile ale căror prețuri sunt exprimate în valută.

Proiectul de lege vizează obligarea tuturor operatorilor economici de a calcula facturile emise la cursul oficial al Băncii Naționale a României (BNR) din ziua precedentă facturării, eliminând astfel practicile comerciale prin care companiile adaugă marje de profit mascate prin cursuri de schimb proprii.

Conform argumentației care însoțește proiectul, măsura este menită să protejeze consumatorii de costuri suplimentare nejustificate, care apar frecvent în tranzacții majore precum achiziționarea de autoturisme, imobile sau pachete turistice internaționale. Inițiatorul actului normativ, deputatul USR Cezar Drăgoescu, a subliniat că actualul sistem de facturare permite o lipsă de uniformitate care defavorizează cetățeanul de rând.

Acesta a oferit exemplul Ungariei, unde serviciile de telefonie mobilă sunt tarifate direct în moneda națională, forintul, spre deosebire de România, unde prețurile sunt afișate în euro, dar încasarea se face în lei la un curs stabilit arbitrar de furnizor.

Din punct de vedere tehnic, proiectul propune modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 21/1992 privind protecția consumatorilor. Modificarea centrală introduce obligația legală ca, pentru orice contract unde prețul este stabilit în euro sau altă monedă străină, factura să fie emisă în lei folosind strict cursul BNR din ziua anterioară.

Mai mult, textul legii interzice explicit aplicarea oricăror marje, comisioane sau adaosuri valutare peste acest curs oficial, practică ce a devenit o obișnuință în diverse sectoare economice.

În susținerea demersului său, Cezar Drăgoescu a explicat în fața Parlamentului că acest proiect reprezintă o extindere necesară a unei inițiative anterioare care viza doar sectorul telecomunicațiilor.

El a precizat că reacțiile pozitive primite din partea cetățenilor l-au determinat să generalizeze această regulă pentru facturi emise de toți operatorii economici.

Deputatul a explicat că, în prezent, mulți operatori de telefonie mobilă aplică o marjă suplimentară de 2% până la 4% peste cursul oficial BNR atunci când convertesc valoarea abonamentului în lei pentru facturi.

„Astăzi am depus un nou proiect de lege împreună cu colegii mei de la USR. Este un proiect care vine ca și o completare la un proiect pe care l-am depus de câteva săptămâni, iar cetățenii au fost foarte încântați de ideea pe care am propus-o și de aceea am zis să o extindem. Acum câteva săptămâni am depus un proiect de lege prin care toate facturile emise de operatorii de telefonie mobilă, care au prețurile afișate în euro – după cum știți că abonamentele sunt în euro, iar facturile sunt exprimate în lei – această conversie să se facă la cursul BNR. Pentru că, de regulă, în practică, cum se întâmplă, este că operatorul de telefonie mobilă, pentru că la el ne referim cu proiectul anterior, folosește cursul BNR plus o marjă de 2% – 3% – 4% în funcție de operator”, a declarat Cezar Drăgoescu la Parlament miecuri, 15 aprilie 2026.

Extinderea legii către toți operatorii economici ar viza în special firmele de leasing și dealerii auto, despre care Drăgoescu afirmă că folosesc adesea cursuri de schimb proprii mult mai mari decât cel oficial, atingând uneori diferențe de până la 8%.

Parlamentarul a susținut că, deși agenții economici au dreptul de a afișa prețurile în ce monedă doresc, aceștia trebuie să fie obligați să respecte cursul de referință al statului în momentul în care solicită plata de la consumatorul final. În opinia sa, această schimbare va genera economii directe în buzunarele românilor, asigurând totodată un climat de transparență și normalitate comercială.

Deputatul a catalogat situația actuală drept o formă de „haiducie” economică. El a argumentat că, deși la nivel individual sumele pot părea modeste, la nivelul întregii economii vorbim despre zeci sau chiar sute de milioane de euro care sunt transferate anual de la consumatori către companii prin aceste diferențe de curs valutar. Această „taxă mascată” ar urma să dispară odată cu intrarea în vigoare a noii legi.

„Și aici mă refer, pentru că nu știu, probabil că din practică știți, sunt multe firme de leasing care au un curs propriu, care este BNR plus 3, 4, 5, 7, 8% chiar, sunt dealeri auto care folosesc un curs de schimb atunci când facturează către clientul final mult mai mare decât cursul oficial BNR. Și, de aceea, am venit cu acest proiect de lege care spune: ‘Dacă vrei să afișezi prețul în euro, foarte bine, este dreptul fiecărui agent economic să facă acest lucru, însă ulterior când vei factura către clientul final, către consumator, ești obligat să faci lucrul acesta la cursul BNR’. Asta va însemna și o economie de bani în buzunarele românilor, pentru că facturile, din punctul meu de vedere, vor fi mai mici, și reprezintă o transparență și o intrare în normalitate și o oprire a ‘haiduciei’ care se întâmplă pe acest segment în momentul de față. Deși poate unii o să zică faptul că impactul este destul de mic, să știți că vorbim de niște zeci de milioane de euro, zeci sau chiar sute de milioane de euro care sunt luate din buzunarele românilor în acest fel și duse în buzunarul companiilor”, a adăugat Drăgoescu.

Pentru a asigura aplicabilitatea legii, proiectul prevede reguli stricte de informare și tranziție. Deputatul a menționat că operatorii vor fi obligați să informeze clar consumatorii, încă de la momentul semnării contractului, despre modalitatea exactă de calcul pentru facturi.

Mai mult, legea nu se va aplica doar contractelor noi. Drăgoescu a precizat că toate contractele aflate deja în derulare vor trebui actualizate în termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a legii.

În cazul în care operatorii economici nu realizează această actualizare în mod voluntar, procesul se va produce automat prin efectul legii. Pentru a descuraja nerespectarea acestor prevederi, Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) va fi desemnată ca instituție responsabilă cu monitorizarea pieței și aplicarea sancțiunilor necesare.

Categorie Situația Actuală Prevederea Nouă (Proiect de Lege) Curs de schimb aplicat Curs propriu (BNR + marjă de 2% – 8%) Curs BNR din ziua precedentă emiterii Domenii vizate Predominant telecomunicații Toți operatorii economici (Auto, Leasing, Turism etc.) Costuri suplimentare Comisioane, adaosuri și marje valutare Interzise prin lege Contracte în derulare Rămân la cursul negociat inițial Actualizare obligatorie în 90 de zile Transparență Informare deficitară la semnare Obligația de a explica clar modul de calcul Autoritate de control Monitorizare limitată ANPC (Sancționare și control direct) Impact estimat Pierderi de milioane de euro pentru cetățeni Economii directe și prețuri mai mici la facturi

ANRE recunoaște că facturarea bazată pe estimări continuă să reprezinte o provocare semnificativă pentru piața de energie din România, afectând în mod disproporționat populația cu venituri reduse.

Mircea Man, secretarul general al Autorității Naționale de Reglementare în Energie (ANRE), a declarat marți, 31 martie 2026, în cadrul evenimentului „Energy Forum”, că eliminarea acestui mecanism este anevoioasă în contextul tehnologic actual.