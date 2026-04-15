Scutire de impozit pentru locuințele fără utilități. Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) a înaintat în Parlament o inițiativă legislativă care vizează modificarea regimului de impozitare pentru locuințele care nu sunt conectate la utilități esențiale. Proiectul prevede scutirea de impozit pentru gospodăriile care nu beneficiază simultan de apă curentă, canalizare și gaze naturale.

Potrivit reprezentanților formațiunii, actualul sistem fiscal nu reflectă realitatea din numeroase zone ale țării, unde infrastructura de bază lipsește sau este insuficient dezvoltată. În acest context, AUR susține că impunerea de taxe și impozite standard asupra locuințelor fără utilități reprezintă o inechitate socială.

Inițiatorii consideră că proprietatea privată trebuie tratată ca un drept fundamental, iar impozitarea acesteia ar trebui corelată cu nivelul efectiv de servicii publice disponibile cetățenilor.

Propunerea depusă în Parlament stabilește că locuințele care nu sunt racordate cumulativ la apă, canalizare și gaze naturale ar urma să fie exceptate de la plata impozitului pe proprietate.

Măsura este justificată de inițiatori ca o formă de „corecție fiscală”, menită să reducă presiunea asupra gospodăriilor aflate în zone slab dezvoltate infrastructural.

În expunerea de motive, reprezentanții AUR susțin că România se confruntă în continuare cu decalaje semnificative între mediul urban și cel rural în ceea ce privește accesul la utilități.

Datele invocate în comunicarea formațiunii indică faptul că:

peste 60% din populație și aproximativ 70% dintre unitățile administrativ-teritoriale nu sunt conectate la rețeaua de gaze naturale

peste 40% dintre locuitori nu au acces la canalizare

peste 25% nu beneficiază de apă curentă

În acest context, inițiatorii afirmă că milioane de cetățeni trăiesc în condiții considerate incompatibile cu standardele moderne de trai, dar sunt tratați fiscal la fel ca locuințele complet utilate.

Parlamentarii Mihai Enache și Lucian Mușat, semnatari ai proiectului, susțin că măsura este necesară pentru a restabili echitatea în sistemul de impozitare.

Aceștia afirmă că statul nu ar trebui să aplice aceleași obligații fiscale tuturor proprietarilor, indiferent de nivelul infrastructurii din zonele în care locuiesc.

De asemenea, reprezentanții formațiunii critică nivelul investițiilor publice din ultimii ani, susținând că, în ciuda resurselor bugetare semnificative, dezvoltarea infrastructurii de bază rămâne inegală.

Inițiativa AUR urmărește atât o eventuală reducere a poverii fiscale pentru gospodăriile din zone defavorizate, cât și stimularea autorităților locale și centrale pentru accelerarea investițiilor în infrastructura de utilități.

În plan politic, proiectul se înscrie în discursul formațiunii privind reducerea taxării și protejarea proprietății private în contextul inegalităților regionale persistente.