Producția industrială din România a înregistrat un început de an negativ în 2026, potrivit celor mai recente date publicate de Institutul Național de Statistică (INS).

Analiza arată o scădere atât în termeni anuali, cât și pe serii ajustate sezonier, pe fondul contracțiilor din industria prelucrătoare și industria extractivă, parțial compensate de creșterea sectorului energetic.

În perioada 1 ianuarie – 28 februarie 2026, producția industrială a României a scăzut cu 2,6% comparativ cu aceeași perioadă din 2025, conform seriei brute. De asemenea, seria ajustată în funcție de sezonalitate și numărul de zile lucrătoare indică o diminuare de 2,5%.

Aceste date confirmă o tendință de încetinire a activității industriale la început de an, influențată în special de sectoarele tradițional sensibile la cererea externă și la costurile de producție.

Scăderile din industrie au fost generate în principal de două sectoare-cheie:

industria prelucrătoare: -4,4% în perioada analizată

industria extractivă: -2,7%

Aceste evoluții indică o presiune asupra lanțurilor de producție și a volumului de extracție, într-un context economic marcat de volatilitate a cererii și costuri ridicate de operare.

În contrast cu evoluțiile negative din industrie, producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat au înregistrat o creștere de 7,6% în primele două luni ale anului.

Acest avans sugerează o cerere stabilă sau în creștere în sectorul energetic, care a reușit să compenseze parțial declinul din celelalte ramuri industriale.

Indicator / Sector Evoluție (%) Tip serie Producția industrială totală +9,3% Serie brută Industria prelucrătoare +14,5% Serie brută Producția și furnizarea de energie și utilități -9,3% Serie brută Industria extractivă -4,0% Serie brută Producția industrială totală (ajustată sezonier) -0,4% Serie ajustată

Raportat la aceeași lună din anul precedent, producția industrială a scăzut cu 1,8% în februarie 2026 (serie brută).

Detaliat pe sectoare:

industria prelucrătoare: -2,8%

industria extractivă: -3,5%

energie și utilități: +4,5%

Aceste date confirmă un dezechilibru între sectoarele industriale, cu energie în creștere și industrie clasică în declin.

Analiza datelor INS indică faptul că industria românească traversează un început de an fragil, cu scăderi moderate, dar generalizate în producția industrială totală. În timp ce industria prelucrătoare și cea extractivă continuă să înregistreze scăderi, sectorul energetic rămâne principalul factor de susținere.