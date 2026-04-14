O întrebare care a revenit puternic în dezbaterea globală, pe fondul tensiunilor geopolitice din ultimii ani, este cât de pregătite sunt statele lumii să se autosusțină alimentar. Dacă lanțurile internaționale de aprovizionare ar fi întrerupte brusc, câte țări și-ar putea hrăni singure populația?

Un studiu publicat în revista Nature Food oferă un răspuns dur: dintre 186 de state analizate, doar unul singur reușește să atingă autosuficiența completă pentru toate cele șapte grupe alimentare esențiale. Nu este vorba despre marile puteri agricole, ci despre Guyana.

România se poziționează pe locul 21 la nivel global – un rezultat peste așteptări pentru mulți, dar care ascunde în același timp vulnerabilități importante.

Pentru a înțelege rezultatele, trebuie clarificat ce măsoară exact cercetarea. Nu este o simplă comparație între volumele de producție agricolă, ci o analiză complexă a capacității unei țări de a asigura o dietă completă pentru populație.

Studiul, publicat în mai 2025 și realizat de cercetători precum Stehl și Vonderschmidt, compară producția internă cu recomandările nutriționale Livewell ale WWF.

Practic, o țară care ajunge la 100% poate acoperi integral necesarul alimentar din producție proprie. Valorile peste acest prag indică excedent și potențial de export, iar cele sub 100% semnalează dependența de importuri.

Analiza acoperă șapte categorii majore: produse amidonoase, fructe, legume, lactate, carne, pește și leguminoase. Autosuficiența reală apare doar atunci când toate aceste grupe sunt acoperite simultan – motiv pentru care state cu producții agricole uriașe, precum SUA sau Canada, nu se regăsesc în top.

Surpriza clasamentului este Guyana, un stat mic din nordul Americii de Sud, care reușește să acopere integral necesarul alimentar intern în toate cele șapte categorii.

Populația redusă, solurile fertile și climatul favorabil creează un echilibru rar întâlnit la nivel global. În unele segmente, precum produsele amidonoase și fructele, Guyana produce chiar peste necesarul intern.

Alte state, precum China și Vietnam, se apropie de această performanță, dar rămân dependente de importuri pentru lactate. În schimb, economii dezvoltate precum SUA sau Canada acoperă doar patru din cele șapte categorii, fiind dependente în special de importuri de fructe și legume.

România ocupă locul 21 la nivel mondial, reușind să acopere cinci din cele șapte grupe alimentare. Se află astfel în aceeași categorie cu state precum Spania, Turcia sau Ucraina.

Agricultura are o pondere de aproximativ 4,4% din PIB, iar peste un sfert din forța de muncă este implicată în acest sector – mult peste media europeană. În plus, România este unul dintre principalii producători agricoli din Uniunea Europeană, fiind lider la producția de porumb.

Există domenii în care România depășește clar necesarul intern.

Producția de cereale și oleaginoase este constant peste consum, iar la floarea-soarelui țara atinge un grad de autosuficiență de 100%, cu exporturi consistente.

De asemenea, sectorul avicol a evoluat puternic, România reușind să își acopere consumul de carne de pasăre și să exporte. Și producția de ouă a crescut semnificativ, exporturile majorându-se accelerat în ultimii ani.

La leguminoase, tradiția agricolă și condițiile naturale permit o producție stabilă.

Cele mai mari dependențe apar în sectorul piscicol și, parțial, în cel al lactatelor.

În cazul peștelui, România nu reușește să acopere cererea internă, fiind dependentă de importuri, în condițiile în care producția globală este dominată de Asia.

La lactate, problema nu este lipsa resurselor, ci capacitatea redusă de procesare și productivitatea scăzută a fermelor. Deși există tradiție și cerere internă, deficitul structural persistă.

Una dintre cele mai mari probleme ale agriculturii românești este lipsa valorii adăugate.

România exportă materii prime – cereale, semințe, lapte brut – dar importă produse procesate, adesea la prețuri mai mari.

Acest dezechilibru arată că problema nu este producția în sine, ci veriga slabă dintre fermă și produsul final.

Autoritățile susțin că există perspective de îmbunătățire. Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a anunțat investiții masive în sectorul porcin, care ar putea duce la autosuficiență în următorii ani.

În paralel, dezvoltarea acvaculturii și modernizarea sectorului lactatelor ar putea reduce dependențele actuale.

România se află într-o poziție solidă la nivel global, fiind mai autosuficientă alimentar decât multe economii dezvoltate.

Cu toate acestea, continuă să importe masiv produse procesate, ceea ce evidențiază limitele structurale ale sectorului agroalimentar.

Locul 21 mondial este un rezultat bun, dar și un semnal clar: există încă o diferență semnificativă între potențialul agricol al României și performanța sa reală.