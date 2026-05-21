Proiectul legislativ depus de AUR introduce un mecanism de reducere graduală a impozitului pentru terenurile agricole extravilane utilizate în activități agricole și zootehnice. Potrivit expunerii de motive, reducerea ar urma să fie calculată în funcție de încărcătura animală raportată la suprafața terenului, după un model inspirat din politicile agricole aplicate în state europene și în Statele Unite.

Inițiativa legislativă are ca principal obiectiv sprijinirea exploatațiilor agricole mici, de până la cinci hectare, considerate dominante în agricultura românească. Reprezentanții AUR susțin că actualul sistem fiscal nu ține cont suficient de realitatea din mediul rural și de dificultățile financiare cu care se confruntă micii gospodari.

Potrivit proiectului, facilitățile fiscale ar urma să fie acordate doar pentru terenurile utilizate efectiv în activități agricole și zootehnice. Reducerea impozitului ar putea varia în funcție de suprafața exploatată și de numărul de animale deținute, iar în anumite cazuri scutirea ar putea ajunge până la 100%.

AUR arată, într-un comunicat oficial, că măsura urmărește stimularea muncii în agricultură și menținerea activităților agricole în gospodăriile mici, în contextul în care numeroase terenuri agricole riscă să fie abandonate din cauza costurilor și a lipsei de sprijin financiar.

Deputatul AUR Bogdan Velcescu, inițiatorul proiectului legislativ, afirmă că măsura a fost construită pornind de la modele fiscale utilizate în Statele Unite, în special în statul Texas, unde proprietarii care folosesc terenurile pentru activități agricole beneficiază de facilități fiscale.

În argumentația prezentată public, parlamentarul AUR susține că proiectul vizează în special terenurile extravilane aflate în apropierea gospodăriilor și utilizate pentru livezi, pășuni sau grădini, în condițiile în care proprietarii cresc animale și lucrează efectiv terenul.

„Am depus un proiect de lege prin care am luat exemplul de la ce fac americanii, mai ales statul Texas, şi propunem scutirea de impozite pe terenurile extravilane din apropierea curţilor şi grădinilor: livezi, păşuni, grădină, dacă ai animale. Dacă ai animale: o vacă, două-trei oi, aceeaşi încărcătură pe hectar ca şi la fondurile APIA. Considerăm că statul te poate ajuta cât de puţin sau măcar să încerce. Nu cred că o să sărăcească nici guvernul, nici autorităţile locale dacă acele impozite vor rămâne către cei care chiar muncesc şi care chiar se chinuie în ţara asta. Cred că e o chestiune de bun-simţ”, a declarat deputatul AUR, Bogdan Velcescu.

Potrivit explicațiilor oferite de inițiatorii proiectului, sistemul propus ar urma să folosească un mecanism similar celui utilizat pentru acordarea subvențiilor APIA, unde încărcătura de animale raportată la hectar reprezintă unul dintre criteriile importante pentru eligibilitate.

Inițiativa legislativă depusă de AUR se adresează în special gospodăriilor familiale și exploatațiilor agricole de mici dimensiuni, considerate esențiale pentru menținerea activităților agricole în numeroase zone rurale din România.

Potrivit proiectului, reducerea impozitului ar putea fi acordată pentru terenurile extravilane folosite efectiv pentru agricultură, livezi, pășuni sau alte activități zootehnice, în condițiile în care proprietarii demonstrează existența activității agricole și a animalelor deținute.

Reprezentanții AUR susțin că măsura ar putea reduce presiunea fiscală asupra micilor gospodari și ar contribui la păstrarea terenurilor în circuitul agricol. În același timp, inițiatorii proiectului consideră că impactul bugetar asupra autorităților locale ar fi limitat raportat la beneficiile sociale și economice generate în mediul rural.

Proiectul legislativ urmează să intre în dezbaterea Parlamentului, unde va fi analizat de comisiile de specialitate înainte de votul final.

