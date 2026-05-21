Termen limită pentru firmele din România. Data limită pentru depunerea situațiilor financiare sau a bilanțurilor, cum li se spune mai popular, este 2 iunie 2026. Antreprenorii trebuie să fie atenți, mai ales că nedepunerea poate duce la inactivare, întârzierile atrag sancțiuni, iar situația activului net contabil poate afecta distribuirea dividendelor.

Obligația depunerii situațiilor financiare revine tuturor societăților comerciale care au ales exercițiul financiar clasic (1 ianuarie – 31 decembrie), aici încadrându-se SRL, SA, SNC, SCS – fără a se ține cont de mărime sau domeniul de activitate.

“Atenție foarte mare la corelarea impozitului pe veniturile microîntreprinderilor sau a impozitului pe profit cu datele din situațiile financiare. Chiar dacă termenul pentru situațiile financiare este 2 iunie 2026, pentru declarația de impozit pe microîntreprindere aferentă T4, respectiv anuală a impozitului pe profit (D101) declararea și plata este la 25 iunie 2026, iar sumele trebuie să coincidă cu ceea ce se declară în situaţiile financiare”, a declarat Cosmin Dumitrașcu, antreprenor, expert contabil, fondator ABS Group România.

Foarte important de menționat! Microîntreprinderile care nu depun situațiile financiare până pe 2 iunie au obligaţia trecerii la impozitul pe profit.

Pachetul complet de situații financiare include la nivel de formular ANAF: bilanț contabil, cont de profit și pierdere, date informative și situația imobilizărilor.

Pe lângă formular, firmele mai trebuie să atașeze următoarele documente, în funcție de mărime:

Pentru Microentități: anexe împreună cu raportul administratorului și declarația pe propria răspundere.

Pentru Entități Mici: note explicative împreună cu raportul administratorului și declarația pe propria răspundere.

Pentru Entități Mari: note explicative împreună cu raportul administorului și declarația pe propria răspundere, dar și situația fluxurilor de trezorerie (cash flow), situația modificărilor capitalurilor proprii.

„După data depunerii, cei care prezintă Activ Net Contabil sub 50% din capitalul social, vor avea restricții în ideea de a nu mai putea restitui dividende ori împrumuturi din firmă”, explică Dumitrașcu.

Pe lângă sancțiuni de încadrare fiscală, există și sancțiuni contravenționale pentru întârzierea depunerii, respectiv:

1 – 15 zile lucrătoare: între 300 și 1.000 lei;

16 – 30 zile lucrătoare: între 1.000 și 3.000 lei;

peste 30 de zile lucrătoare: între 1.500 și 4.500 lei.

Pentru nedepunere, sancțiunea pentru firmele din România este între 30.000 și 40.000 lei, similară cu nerespectarea obligației de auditare (în cazul firmelor care se încadrează la a fi auditate).

Acestea trebuie întocmite și semnate obligatoriu de un expert contabil care face parte din Corpul Experților Contabili și Contabili Autorizați din România. Se mai poate întocmi și semna de către un contabil șef sau director economic, care au studii superioare în domeniul economic.

Nimeni altcineva nu are voie să certifice o situație financiară, iar amenda pentru nerespectarea acestei reguli este între 2.000 – 3.000 lei.

Dacă în 5 luni de la data de 2 iunie nu au fost depuse situațiile financiare, firmele respective vor fi declarată inactive de către ANAF.

“Situațiile financiare nu sunt o simplă formalitate, ci reprezintă cartea de vizită a firmei, mai ales în fața băncilor, companiilor de leasing, partenerilor, respectiv autorităților fiscale. Depunerea în termen, dar mai ales corect, reflectă credibilitate, seriozitate, precum și predictibilitate. Lăsate pe ultimul moment, pot apărea erori în ceea ce privește întocmirea și depunerea”, conchide Cosmin Dumitrașcu.