Siguranța pe drumurile publice din Republica Moldova ar putea trece printr-o transformare majoră în perioada următoare. Vehiculele care prezintă defecțiuni tehnice majore sau periculoase, precum și cele ale căror inspecții tehnice au expirat, riscă să rămână fără drept de circulație.

Această măsură va fi aplicată dacă Parlamentul va aproba un nou proiect de lege, examinat deja de Comisia pentru securitate națională, apărare și ordine publică, transmite TVR Moldova.

Inițiativa legislativă, elaborată de Agenția Servicii Publice și Ministerul Afacerilor Interne, introduce un mecanism de suspendare automată a înmatriculării pentru automobilele care nu mai corespund cerințelor tehnice necesare circulației în siguranță.

Conform proiectului, suspendarea dreptului de a circula se va aplica automat, prin introducerea unei mențiuni în Registrul de stat al vehiculelor din Republica Moldova. Această procedură va fi declanșată în trei situații specifice: când expiră termenul inspecției tehnice periodice, când sunt depistate deficiențe tehnice majore sau periculoase în cadrul verificării tehnice sau când asemenea probleme sunt constatate direct în trafic de autorități.

În cazul vehiculelor cu defecțiuni periculoase, utilizarea acestora va fi interzisă imediat după constatare. Pentru celelalte cazuri, suspendarea înmatriculării va intra în vigoare după 30 de zile calendaristice de la expirarea inspecției sau de la identificarea problemelor.

În această scurtă perioadă, automobilele vor putea fi utilizate doar pentru deplasarea directă către service-uri auto sau pentru efectuarea unei noi inspecții tehnice obligatorii.

Autorii proiectului precizează că suspendarea va fi anulată automat după ce proprietarul va prezenta un certificat de inspecție tehnică valabil, care confirmă că vehiculul poate circula din nou în siguranță.

Documentul mai prevede că șoferii care vor conduce automobile cu înmatricularea suspendată riscă amenzi și chiar ridicarea plăcuțelor de înmatriculare. Potrivit inițiatorilor, noile reguli urmăresc reducerea numărului de accidente provocate de starea tehnică necorespunzătoare a vehiculelor și sporirea siguranței rutiere.

Proiectul urmează să fie examinat în prima lectură în plenul Parlamentului, după ce anterior trecuse de Guvernul de la Chișinău. În acest sens, reprezentanții Ministerului Afacerilor Interne din Republica Moldova au comunicat oficial, săptămâna trecută, că executivul a aprobat proiectul de lege privind instituirea mecanismului de suspendare temporară a înmatriculării vehiculelor neconforme.

Oficialii din minister au explicat că această măsură va fi aplicată automat în Registrul de stat al vehiculelor, în baza datelor transmise prin sistemele informaționale ale autorităților competente.

De asemenea, reprezentanții instituției din Republica Moldova au menționat că în cazul defecțiunilor majore se acordă o perioadă de 30 de zile pentru înlăturarea problemelor și că suspendarea va înceta odată cu eliberarea noului certificat tehnic.

În final, ministerul a subliniat că legislația națională actuală nu reglementează expres acest mecanism și că proiectul urmărește creșterea siguranței rutiere și alinierea normelor naționale la standardele Uniunii Europene.

„Guvernul a aprobat proiectul de lege care prevede instituirea mecanismului de suspendare temporară a înmatriculării vehiculelor care nu corespund cerințelor tehnice pentru a fi admise în traficul rutier. Potrivit proiectului, suspendarea înmatriculării va fi aplicată în cazul expirării valabilității inspecției tehnice periodice, precum și atunci când, în cadrul inspecției tehnice sau în trafic, sunt constatate deficiențe tehnice majore ori periculoase. Măsura va fi aplicată automat, prin înscrierea mențiunii corespunzătoare în Registrul de stat al vehiculelor, în baza datelor transmise prin sistemele informaționale ale autorităților competente. Totodată, în cazul constatării unor defecțiuni majore, se acordă o perioadă de 30 de zile calendaristice pentru înlăturarea acestora și efectuarea unei noi inspecții tehnice. Suspendarea va înceta odată cu eliberarea certificatului de inspecție tehnică, care confirmă că vehiculul corespunde normelor tehnice. În prezent, legislația națională nu reglementează expres mecanismul suspendării înmatriculării vehiculului în cazurile în care acesta nu mai întrunește condițiile tehnice necesare pentru participarea la traficul rutier. Proiectul urmărește creșterea siguranței rutiere, reducerea riscurilor generate de vehiculele cu deficiențe tehnice și alinierea legislației naționale la prevederile Uniunii Europene în domeniul documentelor de înmatriculare pentru vehicule”, a transmis Ministerul Afacerilor Interne din Republica Moldova pe 13 mai 2026.