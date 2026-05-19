Este obligatoriu ITP pentru motocultor în 2026? În contextul actual al legislației rutiere din România, tot mai mulți utilizatori de motocultoare se întreabă dacă aceste utilaje agricole trebuie supuse Inspecției Tehnice Periodice (ITP) atunci când sunt folosite pe drumurile publice.

Motocultorul este un echipament frecvent utilizat în gospodării, în special în mediul rural, însă statutul său juridic în traficul rutier este adesea interpretat greșit. În 2026, reglementările din Codul Rutier rămân ferme în privința condițiilor de circulație pe drumurile publice.

Din perspectiva legislației rutiere, motocultorul este un utilaj agricol autopropulsat, destinat exclusiv lucrărilor de sol și activităților gospodărești.

Acesta nu este încadrat în mod obișnuit ca vehicul rutier destinat circulației pe drumurile publice, ceea ce are consecințe directe asupra obligațiilor legale, inclusiv în ceea ce privește:

înmatricularea

înregistrarea

inspecția tehnică periodică (ITP)

În mod normal, motocultoarele nu sunt supuse Inspecției Tehnice Periodice, deoarece:

ITP se aplică exclusiv vehiculelor înmatriculate sau înregistrate

motocultorul, în majoritatea cazurilor, nu poate fi înmatriculat pentru circulația rutieră

nu intră în categoria vehiculelor rutiere standard reglementate pentru trafic public

Conform OUG 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, vehiculele care circulă pe drumurile publice trebuie să fie înmatriculate sau înregistrate, cu excepțiile prevăzute expres de lege.

„Pentru a circula pe drumurile publice, vehiculele, cu excepţia celor trase sau împinse cu mâna şi a bicicletelor, trebuie să fie înmatriculate ori înregistrate, după caz, şi să poarte plăcuţe cu numărul de înmatriculare sau de înregistrare, cu forme, dimensiuni şi conţinut prevăzute de standardele în vigoare”, stabilește Art. 12 din OUG 195/2002.

ITP-ul este o condiție tehnică obligatorie doar pentru vehiculele care au drept legal de circulație pe drumurile publice.

Dacă motocultorul nu este înregistrat sau nu poate fi încadrat într-o categorie legală de vehicul rutier, acesta:

nu are drept de circulație pe drumurile publice

nu poate fi utilizat legal în trafic rutier

nu intră în regimul de înmatriculare obișnuit

Chiar dacă este folosit ocazional pentru transport pe distanțe scurte, legislația rutieră nu îl tratează ca vehicul rutier standard.

Conducerea unui motocultor pe drumurile publice este considerată contravenție.

Conform OUG 195/2002, este sancționată:

conducerea pe drumurile publice a vehiculelor care nu sunt înmatriculate sau înregistrate

utilizarea neautorizată a vehiculelor neîncadrate legal în circulația rutieră

Amenda este încadrată în clasa a III-a de sancțiuni, adică aproximativ 1.200 – 1.600 lei (în funcție de punctul-amendă actualizat)

Important: sancțiunea se aplică indiferent dacă persoana are permis de conducere pentru alte categorii.

„Constituie contravenţii şi se sancţionează cu amenda prevăzută în clasa a III-a de sancţiuni conducerea pe drumurile publice a altor vehicule decât cele care trebuie înmatriculate sau înregistrate, vehiculele trase sau împinse cu mâna, bicicletele şi trotinetele electrice”, stabilește Art. 101 (20) din OUG 195/2002, conform sintact.ro.

ITP nu este necesar pentru motocultor dintr-un motiv esențial de drept rutier:

ITP verifică siguranța vehiculelor care circulă legal pe drumurile publice

motocultorul nu este, în mod normal, un vehicul destinat acestui tip de trafic

Prin urmare, absența ITP nu este o excepție favorabilă, ci o consecință a lipsei dreptului de circulație rutieră.