Petrișor Peiu a precizat că decizia privind depunerea unei moțiuni de cenzură aparține exclusiv AUR și nu va fi influențată de acțiunile sau crizele interne din alte formațiuni politice, inclusiv consultările din PSD privind participarea la guvernare. Liderul senatorilor AUR a insistat asupra faptului că partidul urmărește un calendar propriu, stabilit în funcție de interesele politice și de contextul general.

„AUR va depune o moţiune de cenzură în această sesiune parlamentară, la momentul pe care îl va considera optim, din punct de vedere al partidului nostru. Adică nu ne propunem să reacţionăm la nişte evenimente declanşate de alte partide. Dacă situaţia va fi atunci de aşa natură, sigur contează în context şi chestiunea asta dar, după părerea mea, noi vom avea o moţiune de cenzură în momentul pe care îl vom considera optim şi care va veni să sancţioneze o foarte mare gafă a guvernării. Nu ne legăm neapărat, nu ne coordonăm cu alte partide Contează, atunci când există momente tensionate în coaliţie, dar nu este singura motivaţie a depunerii moţiunii de cenzură”, a declarat liderul senatorilor AUR, Petrişor Peiu.

Acesta a explicat că obiectivul principal al moțiunii este generarea unei dezbateri publice consistente asupra politicilor guvernamentale, pe care le consideră ineficiente și fără rezultate concrete pentru populație și economie.

În același timp, AUR intenționează să prezinte propriile soluții ca alternativă la actuala guvernare.

„Din punctul nostru de vedere, moţiunea de cenzură vine să aducă o dezbatere publică privind politica pe care guvernul a desfăşurat-o, care nu a dat roadele pe care ar fi trebuit să le dea, şi să pună în contrapartidă propunerile pe care noi le avem de rezolvare a situaţiilor pe care guvernul nu a reuşit să le rezolve, prin ceea ce a făcut. Deci este, dacă vreţi, o sancţionare a politicilor guvernului”, a mai spus Peiu.

Petrișor Peiu a subliniat că AUR va merge înainte cu acest demers indiferent de estimările privind susținerea parlamentară, mizând în primul rând pe propriile voturi și pe sprijinul altor grupuri din opoziție.

„Ne bazăm 100% pe voturile noastre şi pe alte grupări de opoziţie, pentru că altfel nu avem cum să o depunem, dacă nu avem suficiente semnături. Dar alegerea diferitelor partide care se declară în opoziţie de a vota legea bugetului nu are legătură cu opţiunea noastră de a depune moţiune de cenzură”, a subliniat Petrişor Peiu.

În același context, acesta a explicat că votul asupra bugetului a funcționat deja ca un test major pentru guvern, iar depunerea imediată a unei moțiuni după acest moment ar fi fost lipsită de logică politică.

„În contextul în care guvernul a obţinut suficiente voturi, nu a fost demis. Următoarea situaţie de natură critică care se conducă la căderea guvernului va fi la o moţiune de cenzură care nu putea fi imediat după legea bugetului, ar fi fost absurd”, a completat senatorul AUR.

Pe lângă anunțul privind moțiunea de cenzură, Petrișor Peiu a prezentat și un set de zece proiecte considerate prioritare pentru reformarea instituțiilor și relansarea economică. Aceste propuneri au fost deja transformate în inițiative legislative, potrivit reprezentanților AUR.

Formațiunea susține că România traversează o perioadă complicată, marcată de lipsa unor direcții clare și de decizii guvernamentale considerate incoerente, ceea ce afectează atât populația, cât și mediul economic. În acest context, AUR propune intervenții rapide și structurale.

„România traversează un moment dificil, în care cetăţenii aşteaptă soluţii concrete, nu improvizaţii şi calcule politice. În acest context, AUR a prezentat un set de măsuri clare, transformate în iniţiative legislative, care pot fi aplicate imediat pentru corectarea dezechilibrelor actuale”, arată formaţiunea într-un comunicat oficial.

Lista include modificări majore, precum reducerea numărului de parlamentari la 300, organizarea alegerilor locale în două tururi, scutiri fiscale pentru locuințele de domiciliu și reforme administrative prin comasarea sau desființarea unor instituții. De asemenea, sunt vizate schimbări fiscale, inclusiv revenirea cotelor TVA și eliminarea limitărilor privind plățile în numerar.

„Am întocmit o listă de zece proiecte prioritare. Le propunem ca soluţii pentru ieşirea din situaţia actuală. Le-am transformat în proiecte de lege. Le vom vota indiferent cine le iniţiază.

Parlament bicameral cu 300 de parlamentari; Alegeri locale în două tururi de scrutin pentru primari; Scutirea de impozit pe proprietate pentru locuinţa de domiciliu, în limita a 150 de metri pătraţi; Reforma administrativă. Propunem o nouă arhitectură instituţională. Reducem, comasăm sau desfiinţăm instituţii ale administraţiei centrale. Eficientizăm administraţia locală. Revenirea cotelor TVA la 19%, cota standard, şi 9%, cota redusă; Eliminarea limitării plăţilor în numerar. Nu vrem să existe limite pentru plăţile în numerar; Renunţarea la îngrădirea drepturilor de proprietate privind sumele din pensiile administrate privat; Interzicerea deductibilităţii fiscale pentru operaţiunile asimilate optimizărilor fiscale. Ne referim la contracte de consultanţă, management şi transfer de proprietate intelectuală pentru companii multinaţionale sau entităţi afiliate. Introducem şi plafonarea cheltuielilor deductibile cu dobânzile la credite intragrup; Oprirea procesului de decarbonizare până la atingerea suficienţei energetice; Renunţarea la orice formă de cenzură. Desfiinţăm Consiliul Naţional al Audiovizualului (CNA) şi Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării (CNCD) şi transferăm atribuţiile către instanţele de judecată”, a declarat liderul senatorilor AUR, Petrişor Peiu.

Reprezentanții AUR susțin că acest pachet demonstrează existența unor alternative legislative concrete, în contrast cu ceea ce numesc blocajele generate de actuala coaliție de guvernare.