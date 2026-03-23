Președintele PSD, Sorin Grindeanu, susține că cel mai important pentru el este să se clarifice situația politică. El a adăugat că le va explica colegilor săi acest lucru începând de vineri, la prima întâlnire regională.

Grindeanu a fost întrebat dacă preferă să continue alianța cu PNL, poate și cu UDMR, dar fără USR, păstrând actualul protocol care spune că PNL are premierul până în 2027, sau să formeze o altă coaliție cu un premier de la PSD. El a răspuns că ceea ce își dorește cel mai mult este clarificarea situației și se așteaptă ca acest lucru să se întâmple după consultările interne ale partidului.

A precizat că, dacă se va dori continuarea actualei alianțe, este de acord, iar dacă PSD va trece în opoziție sau vor avea loc alegeri anticipate, și asta este o posibilitate. În orice caz, ceea ce contează pentru el este claritatea și sprijinul pe care îl primesc de la aleșii PSD și de la cei 5.000 de oameni care vor vota.

Despre discuțiile din PNL privind retragerea în opoziție dacă PSD va cere schimbarea premierului, Grindeanu a spus că nu poate decide pentru ei. A explicat că fiecare partid are dreptul să își ia propriile decizii politice și că el nu comentează ce face PNL-ul.

„Ştiţi ce îmi doresc eu cel mai mult? Şi asta am să le şi spun colegilor mei de vineri începând, când vom avea prima regională. Îmi doresc cel mai mult o clarificare a situaţiei. Şi asta mă aştept să se întâmple după consultarea noastră internă. Că se va dori să se contine în această formă, foarte bine. Atunci suntem asumaţi şi toată lumea merge înainte. (…) Trecerea în opoziţie, poate să fie şi acest lucru. Sau, deşi şansele în România să se întâmple alegeri anticipate sunt mici, poate să fie şi această variantă. Asta îmi doresc, o clarificare şi forţa pe care ţi-o dau aleşii PSD şi cei 5.000 de oameni care vor vor vota, forţa politică pe care o ai, urmare a acestei consultări. Nu pot să decid eu pentru PNL. E dreptul lor să-şi facă, cum şi PSD-ul are dreptul de a-şi face această consultare internă, despre cum arată guvernarea sub această formă, după 10 luni şi PNL-ul trebuie să-şi facă şi e dreptul lor să ia decizii politice, aşa cum consideră necesar. N-am ce să comentez ce face PNL-ul”, a punctat Grindeanu.

Sorin Grindeanu a spus că PSD nu a luat încă nicio decizie privind depunerea unei moțiuni de cenzură împotriva propriului guvern. El a precizat că mai întâi vor aștepta rezultatul consultărilor interne și abia după aceea vor decide ce acțiuni politice vor urma.

„N-am hotărât niciun fel de acţiune politică, fiindcă nu ştim care e rezultatul. Hai să vedem rezultatul şi după consultare vom răspunde pe ce acţiuni politice vom merge”, a precizat Grindeanu.

Sorin Grindeanu a explicat că amânarea consultării interne din PSD din cauza situației din Orientul Mijlociu este de fapt un lucru bun, pentru că o clarificare politică internă, indiferent cum va fi, este mai bună decât incertitudinea. El a mai spus că în ultimele săptămâni și luni au trăit într-o perioadă de incertitudine pe care acum vor să o clarifice și că și PNL are dreptul să își clarifice situația și să ia deciziile politice pe care le consideră necesare.