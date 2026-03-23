Sorin Grindeanu a afirmat în conferința de presă de astăzi, că PSD intră într-un proces amplu de analiză politică, în care sunt luate în calcul toate opțiunile, inclusiv trecerea în opoziție, pe fondul tensiunilor acumulate în coaliția de guvernare.

Liderul social-democrat a explicat că partidul va organiza consultări în teritoriu, prin întâlniri regionale la care vor participa structurile de conducere, pentru a decide direcția politică în perioada următoare.

„Vom prezenta și vom discuta toate scenariile politice posibile. Toate. Inclusiv trecerea în opoziție. Este un scenariu”, a declarat acesta.

Sorin Grindeanu a motivat această inițiativă prin nevoia de stabilitate și de eliminare a incertitudinii care a marcat activitatea politică din ultimele luni, subliniind că o decizie clară este necesară pentru funcționarea coerentă a partidului.

„O clarificare politică internă este de dorit, în locul unei incertitudini. Noi, în aceste luni, am trăit în această incertitudine pe care dorim să o clarificăm”, a precizat acesta.

În același context, Sorin Grindeanu a lansat un mesaj ferm către partenerii de coaliție, subliniind că PSD nu își asumă deciziile politice ale altor formațiuni și nu va interveni în strategiile acestora.

Acesta a afirmat că PNL este liber să construiască alte majorități parlamentare, inclusiv cu AUR, dacă aceasta este opțiunea politică pe care o consideră potrivită.

„E treaba lor să facă ce doresc ca acțiuni politice. Dacă vor să facă o majoritate și cu AUR, sunt liberi”, a declarat Sorin Grindeanu.

Totodată, liderul PSD a ironizat apropierea dintre Ilie Bolojan și USR, sugerând că această colaborare nu reprezintă o surpriză în actualul context politic.

„E vreo surpriză? Este un lucru pe care îl știe toată lumea”, a punctat acesta.

Un moment tensionat a apărut atunci când Sorin Grindeanu a fost întrebat dacă ar demisiona din funcția de președinte al Camerei Deputaților în cazul unei retrageri a PSD de la guvernare. Răspunsul a fost unul direct, fără echivoc.

„Nu evit. Nu mă cheamă Țoiu să evit răspunsul la întrebări de acest tip”, a spus acesta.

Ulterior, Sorin Grindeanu a admis că, în situația ruperii actualului protocol politic, funcțiile de conducere ar trebui renegociate, inclusiv poziția pe care o ocupă în prezent.

„Evident că în momentul în care ai fost ales într-un anumit mod, trebuie să faci un pas în spate. Ceea ce mă include și pe mine și pe toți ceilalți”, a adăugat liderul PSD.

Sorin Grindeanu a insistat asupra faptului că deciziile privind viitorul coaliției vor fi luate exclusiv în interiorul PSD, în urma consultării a mii de membri ai partidului, fără influențe externe.

Acesta a precizat că evaluarea actualei guvernări va începe cu o analiză internă a activității miniștrilor social-democrați, urmând ca ulterior să fie analizată performanța întregului executiv.

„Nu facem consultare pentru PNL, noi facem pentru PSD. Și nici nu avem pretenții de acest tip și nici nu ne dorim asta. Noi ne dorim să facem acest lucru și îl facem pentru noi. Vom hotărî în ce direcție vom merge noi, PSD, dacă mai putem merge în această direcție, cum e acum, sau dacă e nevoie de anumite schimbări. Dar nu hotărâm noi lucrurile la PNL”, a declarat acesta. Acesta a precizat că decizia finală poate aparține celor aproximativ 5.000 de membri implicați în procesul de consultare. „Dacă cei 5.000 de membri PSD vor hotărî că nu mai putem continua în această formă, atunci asta va fi decizia PSD pentru noi. Vom să vedem care va fi decizia sau acțiunea politică”, a afirmat liderul PSD.

În acest context, liderul social-democrat a evidențiat ponderea importantă a PSD în actuala coaliție de guvernare, subliniind că mandatul premierului Ilie Bolojan se bazează în mare măsură pe susținerea social-democraților.

„Ilie Bolojan este prim-ministru cu voturile PSD, 45%. Deci vorbim de o coaliție în care ponderea Partidului Social Democrat este aproape jumătate”, a afirmat Sorin Grindeanu.

Întrebat dacă regretă faptul că nu a preluat funcția de prim-ministru, acesta a explicat că decizia a fost determinată de contextul politic existent la momentul respectiv, marcat de convergența opțiunilor între președinte, PNL și USR.

„A fost un context. A fost un context pe care noi l-am înțeles atunci. Președintele României, în timpul campaniei, a spus că ar dori să îl nominalizeze pe Ilie Bolojan, PNL-ul deja făcuse acest lucru, USR-ul spusese acest lucru, deci era o chestiune de convergență între dorințele președintelui și a unei părți din această coaliție”, a explicat acesta.

Sorin Grindeanu a anunțat că PSD va realiza o evaluare completă a guvernării, începând cu propria activitate și continuând cu analiza întregului executiv.

„În primul rând facem o autoevaluare, începem cu noi, cu miniștrii noștri, cu lucrurile care puteau fi făcute mai bine de noi, cu lucrurile care au mers prost. Și după aceea facem o evaluare a întregii guvernări. Nu cred că e bine să continui pe un anumit drum dacă se dovedește că drumul e prost. Încerci să-l schimbi, încerci să găsești soluții. Asta ar fi o decizie politică proastă, să nu faci acest lucru”, a declarat acesta.

În final, liderul PSD a precizat că partidul nu va susține un guvern minoritar și nu ia în calcul o alianță cu AUR, în contextul discuțiilor privind posibile reconfigurări politice.

Reacția Partidului Național Liberal a venit la scurt timp după declarațiile lui Sorin Grindeanu, în contextul în care PSD a anunțat declanșarea consultărilor interne privind rămânerea sau ieșirea de la guvernare, cu un vot final programat în 20 aprilie.

Președintele Senatului, Mircea Abrudean, a susținut că, dincolo de tensiunile politice și declarațiile publice, funcționarea coaliției trebuie evaluată prin prisma voturilor din Parlament, acolo unde majoritatea continuă să fie stabilă.

„Românii trebuie să înțeleagă ce se întâmplă la vot. În afară de declarațiile politice pe care nu le poate nimeni controla, totuși ținând cont că ele sunt monitorizare de partenerii noștri externi și contează la ratingul de țară, contează ce se întâmplă în Parlament. A trecut bugetul cu o majoritate importantă de voturi, deci coaliția funcționează la vot, pe buget, pe moțiunile simple și de cenzură a funcționat. Vreau să cred că va funcționa în continuare”, a declarat acesta.

În același timp, Mircea Abrudean a admis existența unor tensiuni interne în coaliție, dar a subliniat că acestea sunt firești într-o alianță formată din mai multe partide și a pledat pentru reducerea disputelor publice.

„Cu siguranță nu vom scăpa de dezbaterile interne, declarații și tensiuni, sunt normale pentru o coaliție formată din patru partide. Aș prefera să avem mai puține declarații politice și mai multe acțiuni pentru stabilitatea României”, a afirmat acesta.

Reprezentantul PNL a transmis și un mesaj ferm privind autonomia partidului în raport cu partenerii de coaliție, respingând orice tentativă de influențare a deciziilor privind conducerea executivului.

„PNL nu acceptă ca un partid să dicteze asupra premierului sau miniștrilor PNL. Nu există nicio situație în care PNL să accepte ca oricare partid din coaliție să-i dicteze premierul, că ne place, că nu ne place. Avem un protocol al coaliției care trebuie respectat”, a declarat Mircea Abrudean.

În ceea ce privește poziția premierului Ilie Bolojan în interiorul partidului, liderul liberal a susținut că acesta beneficiază de o susținere solidă, în ciuda existenței unor critici punctuale.

„Absolut, fără echivoc (are susținere Bolojan în partid). Cu siguranță critici au fost și vor mai fi, dar când vine vorba de susținerea premierului Ilie Bolojan, lucrurile sunt cât se poate de clare, o majoritate covârșitoare din Biroul Politic Național PNL a votat pentru încrederea acordată lui Ilie Bolojan, nu s-a schimbat nimic”, a declarat acesta.

Totodată, Mircea Abrudean a precizat că vocile critice din interiorul PNL nu reprezintă o noutate și nu afectează deciziile majore ale partidului.