Ședința Biroului Permanent Național al PSD va începe luni, la ora 10:00, și se va desfășura în format hibrid, cu participare atât fizică, cât și online, potrivit anunțului oficial al partidului.

După adoptarea bugetului de stat pentru 2026, liderul PSD, Sorin Grindeanu, a declarat vineri că în cadrul reuniunii de luni va fi stabilit calendarul consultărilor interne privind o eventuală ieșire a formațiunii de la guvernare.

Sorin Grindeanu a transmis că, în cadrul discuțiilor din partid, vor fi analizate și aspectele negative, înaintea ședinței decisive în care PSD urmează să își stabilească direcția la guvernare. Cu toate opțiunile luate în calcul și pe fondul unor nemulțumiri tot mai vizibile, social-democrații se află într-un moment delicat.

„Bugetul contează atunci când colegii mei vor vota şi modul în care s-a derulat activitatea guvernamentală în toate aceste luni, contează modul în care s-a interacţionat în cadrul Guvernului, contează modul în care au fost luate în seamă propunerile PSD. Unele sunt pe plus, dar să fiţi siguri că vom spune şi punctele plus şi punctele minus şi mai ales vom începe cu propria analiză”, a spus Grindeanu.

Potrivit liderului PSD, în cadrul consultărilor interne, membrii partidului urmează să decidă dacă este oportună o eventuală schimbare a premierului. Acesta a precizat că, în săptămâna următoare, va efectua o deplasare la Bruxelles, unde va informa Partidul Socialist European cu privire la evaluarea realizată în interiorul formațiunii.

În opinia sa, toate opțiunile rămân deschise, însă a subliniat că PSD nu va susține un guvern minoritar și nici nu va intra într-o alianță cu Alianța pentru Unirea Românilor.

La rândul lor, Partidul Național Liberal și Uniunea Salvați România urmează să convoace ședințe pentru a-și stabili poziția în interiorul coaliției, în contextul tensiunilor apărute atât în comisiile parlamentare, cât și în plen, în timpul votului asupra legii bugetului.