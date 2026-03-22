Potrivit informațiilor apărute pe surse, liderul AUR George Simion s-ar fi întâlnit săptămâna trecută cu liderul liberal Ilie Bolojan, iar în urma discuțiilor ar fi fost conturată o posibilă înțelegere politică.

Conform acelorași surse, această înțelegere ar viza susținerea Guvernului în Parlament de către AUR. În schimb, liberalii ar urma să sprijine o parte dintre inițiativele legislative promovate de formațiunea condusă de Simion.

Un astfel de acord ar putea oferi un avantaj ambelor părți, atât în plan politic, cât și legislativ.

Sursele citate de stiripesurse.ro susțin că această posibilă înțelegere ar explica modificările recente de poziție ale AUR în Parlament. Formațiunea ar fi renunțat să mai susțină amendamentele PSD și ar fi evitat, cel puțin temporar, depunerea unei moțiuni de cenzură împotriva Guvernului.

În același timp, discursul public al partidului ar fi devenit mai moderat în raport cu PNL, în timp ce criticile la adresa PSD s-au intensificat.

Potrivit informațiilor apărute, această repoziționare ar avea și un obiectiv de imagine pentru AUR. Sursele susțin că partidul ar urmări să își consolideze statutul de actor politic acceptat în Parlament, în contextul în care a fost frecvent etichetat drept formațiune extremistă.

În același timp, pentru PNL și Ilie Bolojan, o astfel de colaborare ar putea aduce un plus de stabilitate parlamentară, într-un context în care majoritatea este considerată fragilă.

În paralel, aceleași surse indică faptul că AUR ar fi încercat să negocieze și o posibilă colaborare cu PSD, inclusiv o eventuală intrare la guvernare. Propunerea ar fi fost respinsă de liderul PSD Sorin Grindeanu, ceea ce ar fi dus la creșterea tensiunilor dintre cele două formațiuni.

Acest context ar explica și atacurile recente lansate de George Simion la adresa PSD și a liderilor social-democrați.

Posibilele repoziționări politice nu se limitează doar la nivel central. În București, primarul Ciprian Ciucu a declarat recent că nu exclude varianta unei susțineri din partea AUR pentru proiecte din Consiliul General.

Acest tip de deschidere punctuală este interpretat ca un semnal că ar putea exista colaborări în anumite contexte, chiar dacă nu există o alianță formală anunțată public.