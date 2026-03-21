Chiar dacă motorina se apropie de 10 lei pe litru, Guvernul Bolojan spune că nu va plafona prețurile la benzină și motorină. În schimb, se uită la alte soluții, cum ar fi limitarea adaosului comercial sau o acciză flexibilă.

Consilierul premierului Ilie Bolojan, Ionuț Dumitru, a anunțat la „Digi24” că posibilitățile Executivului sunt limitate pentru că statul nu are bani să facă reduceri pentru toată lumea. El a explicat că prețul petrolului este instabil și situația internațională complică luarea unei decizii.

Potrivit lui Dumitru, orice intervenție pentru a scădea prețul carburantului trebuie analizată cu atenție deoarece România trebuie să reducă deficitul bugetar la 6,2% din PIB. Măsurile existente, precum rambursarea parțială a accizelor pentru agricultură și transportatori, nu pot fi extinse la toți cetățenii.

El a mai spus că, deși oamenii sunt îngrijorați de creșterea rapidă a prețurilor, statul nu poate reduce semnificativ prețul la pompă pentru toată lumea, pentru că nu există suficiente resurse.

„Avem constrângeri bugetare serioase. Statul nu are bani să facă reduceri pentru toată lumea. Știm cu toții că avem o constrângere bugetară foarte serioasă, trebuie să reducem deficitul bugetar anul acesta la 6,2% din PIB. Deci orice măsură pe care o putem discuta în momentul de față trebuie să țină cont de această constrângere bugetară. Sigur că atunci când avem o creștere foarte rapidă și consistența prețului la pompă, toată lumea e îngrijorată și toată lumea se gândește la ce poate face statul ca să reducă acest efort pe care fiecare cetățean îl face. Trebuie analizate toate soluțiile pe care le putem avea în limitele bugetului pe care îl avem aprobat, dar așteptările că statul poate să reducă semnificativ prețul la pompă pentru toată lumea, după părerea mea, nu se realizează, pentru că nu avem resursele să o facem”, a declarat Dumitru.

Dumitru a explicat că Executivul se gândește la câteva soluții pentru a controla prețul carburantului. Una dintre ele este o acciză flexibilă, care s-ar ajusta în funcție de prețul petrolului pe piața internațională, și cealaltă este plafonarea adaosului comercial. El a spus că acciza flexibilă ar însemna reducerea acesteia dacă petrolul scade, pentru că nu se știe la ce nivel se va stabiliza prețul petrolului.

Dumitru a adăugat că plafonarea adaosului trebuie analizată cu atenție, ținând cont de resursele bugetare disponibile și de modul în care acestea pot fi folosite eficient. Totodată, a avertizat că plafonarea poate crea probleme dacă prețul petrolului continuă să crească, pentru că furnizorii nu ar mai fi interesați să vândă dacă prețul este mai mic decât costul lor.

„Acciza flexibilă înseamnă practic o reducere a accizei în funcție de nivelul de preț al petrolului. Tocmai se gândește această soluție, pentru că nu știm unde se stabilizează prețul petrolului. Una este să se stabilizeze la 80 dolari/baril, alta la 150 dolari/baril. Plafonarea adaosului comercial trebuie analizată și văzut ce resurse bugetare avem la dispoziție și cum le putem utiliza cel mai rațional. Sigur e știut lucrul acesta din economie: dacă plafonezi prețul, cei care furnizează produsul respectiv nu mai au interesul să-l furnizeze dacă el este sub costurile pe care le au”, a afirmat Dumitru.

Dumitru a spus că instabilitatea pieței internaționale face dificilă aplicarea oricărui plan. El a explicat că nimeni nu știe unde se va stabiliza prețul petrolului și că există fluctuații mari, cu creșteri rapide urmate de scăderi.

Dumitru a subliniat că orice măsură trebuie legată de evoluția prețului internațional și că, până nu se clarifică situația pe piața globală, este greu de luat decizii, mai ales într-un buget care are deja restricții mari.

„Nu știe nimeni unde se va stabiliza prețul petrolului pe piețele internaționale. Vedem volatilitate extrem de mare, creșteri mari urmate de ajustări. Nu putem face scenarii decât pe argumente raționale, atâta timp cât volatilitatea e foarte mare. Până nu avem mai multă claritate cu privire la ce se întâmplă cu prețul petrolului pe piețele internaționale, e greu de imaginat soluții, mai ales într-un buget cu constrângeri foarte mari”, a precizat Dumitru.

Dumitru a explicat că statul poate folosi bani doar din taxele și impozitele colectate, iar pentru a reduce prețul carburantului pentru toată lumea ar fi nevoie să iei bani din altă parte, pentru că resurse suplimentare nu există. El a precizat că deficitul bugetar este mare, de 6,2% din PIB, și orice măsură trebuie să țină cont de această realitate.

Consilierul premierului a spus că instabilitatea politică internațională și conflictele externe complică deciziile economice. El a subliniat că, din cauza războaielor și a fluctuațiilor mari de pe piețele financiare, orice decizie trebuie luată cu prudență. Nimeni nu poate ști cu exactitate unde se va stabiliza prețul petrolului și, pe baza acestuia, ce resurse va avea statul disponibile pentru a interveni.