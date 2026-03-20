Reprezentanții ARACO avertizează că amânarea deciziilor la nivel politic poate duce la creșterea semnificativă a costurilor economice și sociale, amplificând dificultățile cu care se confruntă sectorul construcțiilor.

Reprezentanții Asociația Română a Antreprenorilor în Construcții au transmis că piața construcțiilor din România se apropie de un blocaj major, pe fondul încetinirii economice, al întârzierilor în finanțare și al lipsei de predictibilitate în derularea investițiilor. Aceștia arată că tot mai multe proiecte sunt suspendate sau amânate, plățile înregistrează întârzieri, iar activitatea de pe șantiere se reduce vizibil, ceea ce poate genera un efect negativ în lanț asupra întregii economii.

În absența unor măsuri ferme și rapide din partea autorităților, sectorul construcțiilor — considerat unul dintre principalele motoare de creștere economică, cu o pondere estimată la 8–9% din PIB în 2025, cea mai ridicată din Uniunea Europeană — riscă să intre într-un blocaj sistemic. O astfel de evoluție ar putea afecta direct investițiile publice, ritmul de absorbție a fondurilor europene și un număr semnificativ de locuri de muncă.

Totodată, reprezentanții asociației avertizează că majorarea costurilor cu combustibilii, în contextul tensiunilor din zona Golfului Persic, poate accentua presiunile asupra sectorului și poate declanșa un nou blocaj, similar celor generate anterior de pandemia de COVID-19 și de conflictul din Ucraina, în situația în care beneficiarii publici nu acceptă ajustările contractuale și legale necesare.

În acest context, Asociația Română a Antreprenorilor în Construcții (ARACO) solicită adoptarea de urgență a unui set de măsuri menite să asigure predictibilitatea financiară și continuitatea investițiilor, avertizând că, în lipsa acestora, sectorul construcțiilor riscă să se blocheze.

Printre principalele propuneri se numără introducerea unui pact fiscal pe o perioadă de minimum cinci ani, care să garanteze stabilitatea taxelor pe muncă, menținerea regimului de TVA aplicabil lucrărilor publice și un cadru legislativ predictibil. Reprezentanții industriei subliniază că investițiile majore în infrastructura rutieră, feroviară, de mediu, energetică, de sănătate sau în proiecte critice și duale nu pot fi planificate eficient într-un sistem fiscal supus modificărilor frecvente.

Totodată, ARACO propune introducerea unor mecanisme prin care costurile justificate suportate de antreprenori în perioada suspendării contractelor de lucrări publice să fie cuantificate și plătite periodic, precum și stabilirea unor proceduri contractuale clare pentru gestionarea suspendărilor și compensarea cheltuielilor inevitabile.

Asociația Română a Antreprenorilor în Construcții (ARACO) atrage atenția că denunțările unilaterale de contracte reprezintă o reacție legitimă și previzibilă a constructorilor în contextul suspendării nejustificate a finanțărilor de către beneficiari. Aceste situații pot genera blocaje semnificative, precum conservarea șantierelor, pierderea forței de muncă, riscul de devalorizare a Garanției de Bună Execuție (GBE) și posibilitatea pierderii definitive a fondurilor europene.

În acest context, reprezentanții industriei propun o serie de măsuri pentru stabilizarea sectorului, printre care plata la termen a lucrărilor publice, consolidarea mecanismului de ajustare dinamică a prețurilor, implementarea unui program național de investiții pe o perioadă de zece ani și reformarea sistemului de achiziții publice, inclusiv eliminarea criteriului „cel mai mic preț” ca factor dominant în atribuirea contractelor.

De asemenea, constructorii solicită dezvoltarea unui program național de calificare în domeniul construcțiilor, simplificarea procedurilor de autorizare, accelerarea proiectelor finanțate prin PNRR, ajustarea nivelului GBE la un interval de 3–5%, eliminarea unor prevederi din HG 375/2022 referitoare la documentele constatatoare intermediare și lansarea unui program național dedicat locuințelor accesibile.