Ministrul Muncii, Florin Manole, a explicat cum vor fi acordate ajutoarele de Paște și Crăciun în 2026. Potrivit spuselor sale, peste 2,8 milioane de pensionari vor primi bani prin poștă sau pe card, între 600 și 1.000 de lei, în funcție de cât primesc pensie. Manole a precizat că sumele nu sunt nici mari, nici mici, dar speră că vor fi de ajutor în timpul sărbătorilor, mai ales după scumpirile din magazine. Manole a spus că s-a reușit să se deblocheze bani pentru pensionari și că este normal să existe grijă pentru acești oameni, chiar dacă unii îi numesc „vulnerabili” sau consideră ajutorul „pomană”.

Manole a explicat, la „România TV”, și cum se vor împărți banii: toți pensionarii cu pensii sub 3.000 de lei vor primi ajutoare. Cei cu pensii până în 1.500 de lei vor primi două tranșe de câte 500 de lei. Pensionarii cu pensii între 1.500 și 2.000 de lei vor primi două tranșe de 400 de lei, iar cei cu pensii între 2.000 și 3.000 de lei vor primi două tranșe de 300 de lei.

Referitor la acuzațiile că ajutorul ar fi „pomană electorală”, Manole a spus că nu este adevărat. Ministrul Muncii a explicat că banii sunt mai puțin decât ar fi meritat pensionarii, pentru că ceea ce le-ar fi trebuit cu adevărat era indexarea pensiilor. Manole a spus că ajutoarele pentru copiii cu dizabilități nu au legătură cu politica, ci se acordă indiferent de viziunea politică a familiilor, pentru că nu e vorba de alegeri sau de câștig electoral.

„Am reușit să deblocăm niște sume de bani pentru acești concetățeni, pe care unii îi numesc ”vulnerabili”, au vorbit de acest sprijin ca fiind ”pomană”. Este o normalitate să ai empatie pentru acești cetățeni. E bine, sunt niște sume, n-aș putea să spun că sunt mari sau mici, aș spune că este atât de mult cât ne-am putut permite și sper să fie utile în perioada Paștelui și Crăciunului. Pensionarii cu pensii până în 1.500 de lei vor primi 500 de lei o dată și 500 de lei în a doua tranșă, pensionarii cu venituri între 1.500 și 2.000 de lei vor primi 800 de lei în două tranșe egale de 400, iar cei cu pensiile între 2.000 și 3.000 două tranșe egale de 300 de lei. Sunt 2,8 milioane de pensionari vizați, mai mult de jumătate dintre pensionari vor primi acest sprijin. Ceea ce dăm pensionarilor este un lucru mai puțin decât meritat, pentru că ceea ce meritau pensionarii este indexarea. Nu este pomană electorală pentru că nu este vorba despre așa ceva. Când am propus și am reușit să creștem beneficiile pentru copiii cu dizabilități nu are legătură cu electoratul, sunt copii cu dizabilități din familii cu viziuni politice diferite, astea sunt niște lucruri care nu își iau locul pentru că nici nu sunt alegeri, nu e despre asta”, a punctat Manole.

Manole a reaminti faptul că, potrivit legii, indexarea pensiilor va fi obligatorie începând cu 1 ianuarie 2027. El a explicat că s-a făcut tot posibilul pentru a compensa parțial întârzierea, pentru că indexarea ar fi trebuit să aibă loc mai devreme, dar a fost blocată în primul pachet al Guvernului Bolojan.

Manole a precizat că acest proiect este singurul pe această temă, pentru că niciun alt partid nu a venit cu o soluție alternativă. Manole a spus că de la 1 ianuarie 2027 indexarea nu va mai putea fi amânată, indiferent cine va fi la guvern sau la conducerea Ministerului Muncii.