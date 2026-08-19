„România secretă”, descoperită de The Guardian. Locul care i-a surprins pe britanici

Județul Harghita este prezentat de publicația britanică The Guardian drept o alternativă spectaculoasă și mult mai accesibilă la Alpi și Dolomiți. Jurnalistul Graeme Green a petrecut 12 zile în această zonă din centrul României, călătorind împreună cu familia și explorând peisajele din Carpații Orientali.

Traseul a inclus munți împăduriți, lacuri vulcanice, zone naturale, sate tradiționale și întâlniri cu fauna sălbatică. Printre experiențele relatate se numără și observarea unor urși, atât în excursii organizate, cât și în apropierea unui drum.

Potrivit articolului publicat de The Guardian, Harghita rămâne o destinație mai puțin cunoscută turiștilor străini, deși oferă peisaje montane și experiențe în natură care pot fi comparate cu cele din destinații europene mult mai cunoscute.

„Această zonă este foarte sălbatică”, spune Samir Teslovan, care ne-a dus cu mașina prin vârfurile dens împădurite de la pensiunea sa din Toplița. „Când vin aici, la munte, îmi încarc bateriile, îmi încarc sufletul. Mă simt liber, ca vântul.”

The Guardian subliniază diferența de costuri dintre o vacanță în Harghita și una în Dolomiți sau în Alpii francezi și elvețieni. Jurnalistul britanic a găsit cazare în mai multe localități din județ, cu tarife cuprinse între 43 și 87 de lire sterline pe noapte.

Și activitățile turistice sunt prezentate ca fiind accesibile. Observarea urșilor în zone special amenajate pornește, potrivit materialului, de la 25-35 de lire sterline de persoană.

Pentru activitățile pe apă, Green menționează lacul Zetea, unde o oră de caiac costă aproximativ 6,50 lire sterline. Astfel, traseul său prin județ a combinat drumețiile și explorarea naturii cu activități recreative la prețuri mai reduse decât în marile regiuni montane din vestul Europei.

Experiența relatată de jurnalist pune accent și pe caracterul mai puțin aglomerat al zonei. Peisajele din Carpații Orientali, fauna și localitățile tradiționale sunt prezentate ca elemente care diferențiază Harghita de destinațiile montane europene intens frecventate.

Fauna sălbatică a reprezentat una dintre experiențele importante ale circuitului. Harghita are una dintre cele mai mari densități de urși din Europa, potrivit informațiilor prezentate în articolul The Guardian.

Jurnalistul a observat urși în timpul unor excursii organizate, însă una dintre întâlnirile care i-au rămas în memorie s-a produs pe șosea. O ursoaică și puiul ei au fost văzuți deplasându-se prin pădure, în apropierea drumului.

Circuitul prin județ a continuat spre unele dintre cele mai cunoscute obiective naturale din această parte a României. Printre acestea s-a aflat Lacul Sfânta Ana, descris în articol drept singurul lac vulcanic din România.

Călătoria a inclus și turbăria Mohoș, despre care jurnalistul scrie că „unde copacii și flora deosebită ne dau senzația că ne-am întors în era glaciară”. Zona Lacului Sfânta Ana și turbăria au fost printre punctele naturale vizitate în timpul circuitului.

Un alt punct important al traseului a fost zona Lacul Roșu – Cheile Bicazului. Drumul trece printre pereții masivi de calcar ai cheilor, oferind o altă perspectivă asupra reliefului montan din regiune.

Pe parcursul călătoriei, jurnalistul britanic a făcut și un popas la Castelul Lázár, înainte de a-și continua traseul spre nordul județului Harghita. Circuitul a reunit astfel obiective naturale și istorice, alături de experiențe în localități și zone rurale.

Un alt moment al călătoriei a fost urcarea pe Harghita Mădăraș, la 1.801 de metri altitudine. Vremea nefavorabilă nu i-a permis însă jurnalistului să vadă peisajul de pe vârf.

La sosirea pe munte, ploaia și norii au acoperit panorama, astfel că priveliștea așteptată de la altitudine nu a putut fi admirată în condiții bune. Circuitul s-a încheiat cu o plimbare cu caiacul pe lacul Zetea. Lacul este înconjurat de păduri, iar jurnalistul notează că urșii ajung uneori până la mal pentru a bea apă.

Prin relatarea celor 12 zile petrecute în Harghita, articolul The Guardian propune o imagine a Transilvaniei diferită de cea asociată în mod obișnuit cu poveștile despre Dracula, vampiri și castele.

În locul unor trasee turistice aglomerate, Graeme Green descrie păduri întinse, munți, lacuri, animale sălbatice și sate în care ritmul vieții este mai lent.

Materialul pune accent pe caracterul natural al regiunii și pe faptul că județul poate oferi acces la peisaje montane și activități în aer liber fără costurile întâlnite în unele dintre cele mai cunoscute destinații alpine din Europa.

Cazarea, excursiile pentru observarea urșilor și activitățile pe lac sunt prezentate prin prisma prețurilor întâlnite de jurnalist în timpul călătoriei, iar traseul său a inclus atât obiective cunoscute, cât și zone mai puțin explorate de turiștii străini.